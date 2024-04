Déclaration de soutien à la candidature de son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour un second mandat

Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a officiellement décidé de briguer les suffrages universels de ses concitoyens pour un second mandat à l’élection présidentielle du 29 juin 2024.

Une candidature impatiemment attendue par les citoyens et dont l’annonce a été bien accueillie par le public, preuve s’il en est qu’au cours des cinq dernières années, le train de réformes efficaces et de chantiers inédits entamées par son Excellence ont été appréciés à leur juste valeur.

En effet, le pays a inauguré avec la prise de fonction de Son Excellence le Président de la République de ses fonctions de premier Magistrat, une ère de projets de développement sans précédent, une volonté d’instaurer un apaisement politique salutaire, une détermination ferme d’une redistribution équitable des richesses nationales, une justice sociale croissante et une lutte acharnée contre la gabegie et la corruption en plus du renforcement de la stabilité et de la sécurité intérieure et extérieure.

Il serait utopique de cerner ou de résumer les nombreux acquis réalisés par Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en quelques lignes.

Le Président candidat à sa propre succession est reconnu à l’unanimité comme étant cet artisan providentiel de la Mauritanie qui a œuvré depuis aout 2019 à faire régner la stabilité nationale et la sécurité intérieure et extérieure dans une région en ébullition.

Il est aussi l’auteur de ce soft-power qui a propulsé la Mauritanie à la présidente tournante de l’Union Africaine.

Ayant réussi à renforcer et à consolider les relations de bon voisinage avec les pays frontaliers, Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est incontestablement le Président qu’il faut pour la Mauritanie, pour poursuivre son ambitieux projet de société et ses vastes chantiers de développement économique bien appréciés par les populations, en premier les familles nécessiteuses et démunies.

Afin de préserver les acquis réalisés et de permettre à la Mauritanie d’aller de l’avant, tous les citoyens devront dans un élan général, plébisciter Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani au premier tour des scrutins présidentiels du 29 juin prochain.

C’est à ce prix seulement qui nous préserverons les acquis et que nous poursuivrons la marche irréversible, sereine et sûre vers le bien-être et la prospérité.

Sid’El Moctar ould Naji Ould Moustaph

Ancien ministre, ancien gouverneur de la BCM