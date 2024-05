Au service réel du peuple

Ces temps-ci, on reparle beaucoup de la Zakat el Mal, ce troisième pilier de l’islam et obligation religieuse pour tout(e) musulman(e) disposant d’un revenu annuel supérieur à 255 000 MRU (1). Sous la plume de notre collaborateur le professeur Moussa Hormat-Allah (2), Le Calame s’était fait le chantre de l’institution en notre république islamique d’une Administration nationale de la zakat (ANZ). Avec succès, puisque le président de la République fit approuver par le Conseil des ministres le 22 décembre 2022 le projet d’un décret fondant le « Beyt Mal Zakat de Mauritanie » (3).

Mais si le travail de Moussa a éveillé bien des consciences en hauts lieux, il a également inquiété les vautours planant à proximité de ceux-ci. Il semble en effet évident qu’un certain nombre d’entre eux se soient ligués pour édulcorer, sinon tuer dans l’œuf, le caractère éminemment révolutionnaire de cette ANZ visant surtout à « éradiquer la pauvreté et la précarité dans notre pays ». Notre collaborateur était depuis longtemps conscient de cette menace, lui qui insistait sur la nécessité de donner une autonomie réelle à cette nouvelle institution en la dotant d’une « légitimité constitutionnelle » qui l’autoriserait à « gérer elle-même ses ressources et sa comptabilité, sous le regard d’un cabinet international d’experts indépendants l’auditant chaque année et publiant ses résultats sur son propre site ».

On est aujourd’hui fort loin de ces précautions, comme en témoignent le contenu de l’arrêté conjoint n°0391 du 12 Avril 2023 et le suivi qu’en a rapporté notre ami (4). Va-t-on encore voir un projet vraiment novateur et structurel pour l’avenir de notre nation capoter sous les coups tordus des rapaces de la république ? La question est d’autant plus vive que, bien gérée, la zakat apporterait à des centaines de milliers de personnes éligibles un revenu mensuel constant de l'ordre de 40 ou 50.000 MRO par chef(fe) de famille. Une manne d’autant plus facilement distribuable, au demeurant, que se développeraient les fameuses Solidarités de Proximité (SP) que préconise Ian Mansour de Grange, un autre de nos collaborateurs (5). Oui, nous travaillons au Calame et certes pas d’abord pour nos intérêts personnels…

Ahmed ould Cheikh

NOTES

(1) : L’équivalent de 85 grammes d’or. Le taux d’imposition est de 2,5% des revenus à partir de ce plancher.

(2) : Voir notamment lecalame.info/?q=node/7552 et http://lecalame.info/?q=node/7579

(3) : Voirhttps://ami.mr/fr/archives/213408 et http://lecalame.info/?q=node/14131

(4) : https://www.msgg.gov.mr/sites/default/files/2023-07/J.O.%201534F%20DU%2030.05.2023.pdf et www.lecalame.info/?q=node/15705

(5) : Voir notamment l'article "Citoyenneté et nationalité - III" publié cette semaine en cette édition N°1385 du Calame.