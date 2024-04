Déclaration

Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a bien voulu m’accorder une audience, cet après-midi au palais présidentiel. J'étais accompagné lors de cette entrevue par Me Yacoub Diallo, Vice-Président du Parti.

Au début de nos entretiens, nous avons réitéré à Son Excellence notre appréciation pour la politique d’apaisement qu’il a instaurée entre les acteurs politiques, rompant ainsi avec l’attitude d’adversité entretenue, plusieurs années durant, entre le pouvoir et l’opposition.

Particulièrement constructive, cette rencontre nous a offert l’opportunité de passer en revue la situation politique, sécuritaire, économique et sociale que connaît le pays aujourd’hui.

En cette conjoncture délicate que traverse la Mauritanie et la sous-région dans son ensemble, nous avons relevé, avec une grande satisfaction, l’identité de vues avec Son Excellence sur de nombreuses préoccupations nationales, leurs causes et les moyens d’y faire face dans le cadre d'un consensus national, conformément aux termes du Pacte Républicain. Son Excellence Monsieur le Président de la République a réitéré son attachement à ce Pacte, au diagnostic de la situation du pays et aux solutions consensuelles y figurant.

Nouakchott, le 16 Chawwal 1445 - 25 avril 2024

Ahmed Ould Daddah,

Président du Rassemblement des Forces Démocratiques