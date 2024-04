Mauritanie/Mali : tension et vive inquiétude de l’UFP

La tension persistante à la frontière Est avec le Mali, suite à des exactions sur les populations civiles mauritaniennes, prêtées à des militaires maliens appuyés par les milices russe de Wagner, suscite une grande inquiétude au sein de l’Union des Forces de Progrès (UFP), un parti de l’opposition.

Les responsables du parti ont exprimé cette position jeudi 25 Avril en début d’après-midi, au cours d’une rencontre avec la presse.

Mohamed ould Maouloud, leader de la formation, a déploré un climat sécuritaire délétère et mis en garde contre « la surenchère de part et d’autre, suite à des appels au rapatriement des citoyens mauritaniens vivant au Mali et des maliens présents sur le territoire mauritanien».

Il a rappelé le douloureux souvenir des affrontements inter-ethniques de 1989, qui ont endeuillé la Mauritanie et le Sénégal, invitant Nouakchott et Bamako à faire preuve de retenue et de responsabilité, en gérant la crise dans l’intérêt des populations unies par des liens séculaires indéfectibles.