Communiqué de Presse: La GMM signe avec Shandong Zhuangcheng Group pour Développer des Gisements de Granite

La Société des Granites et Marbres de Mauritanie (GMM s.a), a le plaisir d'annoncer la signature d’un mémorandum d'entente avec le groupe chinois Shandong Zhuangcheng Group, ce mercredi 24 avril 2024.

Ce partenariat stratégique, qui s'inscrit dans une démarche de valorisation et d'exploitation des gisements de granite, marque le début d'une collaboration fructueuse au bénéfice économique partagé entre les deux entreprises signataires.

Ce nouveau partenariat comprend plusieurs phases clés. Dans un premier temps, le projet débutera avec l'exploitation des gisements de granite. Cette phase initiale, qui s'étalera sur deux ans, permettra d'évaluer la viabilité et l'efficacité des opérations. Suite à cette phase, Shandong Zhuangcheng Group entreprendra la construction d’une usine moderne de transformation à Nouadhibou. Cette usine permettra de traiter le granite sur place, ajoutant ainsi de la valeur au produit local et créant des emplois.

L'accord prévoit également une convention de coopération d'une durée minimale de 20 ans, signe d'un engagement à long terme entre les deux entités pour le développement durable des ressources naturelles mauritaniennes. Ce partenariat stratégique renforcera la position de la GMM comme un acteur majeur dans le secteur minier de la sous-région et contribuera également au développement économique des Wilayas de Dakhlet Nouadhibou et de l’Adrar.

Les deux parties expriment leur enthousiasme et leur engagement à collaborer étroitement, assurant le respect des normes environnementales élevées et des meilleures pratiques industrielles. La GMM et Shandong Zhuangcheng Group sont confiants que ce partenariat générera des bénéfices significatifs pour les économies de leurs pays respectifs et pour les communautés locales.

Le Groupe Shandong Zhuangcheng, situé à Shidao, dans la ville de Rongcheng, province de Shandong, est un leader de l'industrie de la pierre en Chine. Il se spécialise dans l'extraction minière, l'importation, le traitement et la vente de pierres de construction, possédant également les droits d'importation et d'exportation de produits et technologies. Le groupe chinois opère aujourd’hui 5 mines, 3 bases de traitement de grande envergure et possède 6 entreprises industrielles, produisant annuellement 2,2 millions de mètres carrés de plaques.

La Société des Granites et Marbres de Mauritanie (GMM s.a.) est un acteur clé du secteur en Mauritanie. Fondée en 1998 et filiale du groupe SNIM, la GMM est spécialisée dans l'exploitation de pierres ornementales, notamment le granite. Elle gère l'extraction, la transformation et la commercialisation de produits tels que blocs, tranches, et pavés de granite. L'entreprise, qui a également investi dans des usines de façonnage du granite et de production de ballast, opère plusieurs carrières et maintient une forte présence sur le marché local.



Nouadhibou, le 24 avril 2024