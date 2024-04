Biram Dah Abeid annonce sa candidature à la présidentielle 2024

Biram Dah Abeid, député, leader anti-esclavagiste, a été investi candidat de la coalition SAWAB/RAG à l’élection présidentielle du 29 juin 2024, au cours d’un rassemblement populaire organisé mercredi soir, à l’ancienne maison des jeunes de Nouakchott.

Des locaux envahis par une immense foule, dont la plus grande partie, confrontée à l’impossibilité d’accéder à la salle des spectacles, est restée dans l’enceinte de l’établissement.

De nombreux orateurs ont pris la parole au cours de la cérémonie, s’exprimant dans les langues de toutes les communautés nationales : Hassania, peul, wolof et soninké.

Un discours globalement dominé par « la volonté de changement » des mauritaniens et la conviction qu’une telle perspective est dans l’ordre du possible, à l’occasion de l’élection présidentielle du 29 juin 2024.

Prenant la parole en dernier, le député Biram Dah Abeid s’est présenté comme un candidat » anti-système » avec l’objectif de libérer la Mauritanie d’une oligarchie militaro-tribalo--mercantile, qui exploite le peuple depuis plusieurs dizaines et se maintient au pouvoir par «la corruption et la fraude électorale ».