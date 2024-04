Ghazouani a annoncé aujourd’hui sa candidature à l’élection présidentielle de juin 2024

Cette annonce a été faite par le biais d’une lettre de dix pages, signée de son nom adressée aux citoyens mauritaniens, et à travers laquelle il a exprimé sa décision de se présenter à eux, afin qu’ils lui renouvellent leur confiance pour un nouveau mandat.

Le président Mohamed ould Cheikh Al Ghazouani , dans sa lettre de candidature, a fait état des réalisations accomplies dans plusieurs domaines ainsi que de la vision qui structure son programme pour le second mandat, indiquant qu’au cours des prochaines semaines un bilan exhaustif de ce qui a été réalisé au cours du mandat qui s’achève sera présenté aux citoyens ainsi que le programme détaillé des réformes et chantiers qu’il compte mettre en œuvre au cours du prochain mandat.

Il a, en outre, souligné qu’il a travaillé, depuis le premier jour, avec force, sincérité, et sans relâche, pour la mise en œuvre fidèle du contrat électoral sur la base duquel il a été élu président de la République, s’éloignant, dans tout ce qu’il a réalisé, de la personnalisation du pouvoir, de l’improvisation du populisme et de l’instrumentalisation politique, faisant toujours prévaloir l'approche participative dans la prise des décisions importantes ainsi que le travail institutionnel rigoureux, qui traite les problèmes à la racine et appréhende chaque situation dans la totalité de ses dimensions.

Il a aussi souligné que son second mandat sera pour la jeunesse et conduit avec elle, indiquant qu’il comprend , malgré tout ce qui a été réalisé au profit de la jeunesse, les griefs et les attentes des jeunes.

Le président Mohamed ould Cheikh Al Ghazouani a aussi insisté sur le fait qu’il poursuivra ses efforts en vue de consolider l'unité nationale, de soutenir les facteurs de cohésion sociale de préserver la sérénité du climat politique, d’améliorer les conditions de vie des couches sociales les plus déshéritées de garantir la sécurité et la stabilité et de poursuivre le travail diplomatique fondé sur le respect des principes de bon voisinage, de respect réciproque et de coopération fructueuse et constructive.

Il a aussi ajouté que dès le début du prochain mandat, tous les organes de contrôle ainsi que les appareils administratifs et judiciaires seront mobilisés pour lutter efficacement contre la corruption, la gabegie et la mauvaise gestion des deniers publics.

Il a enfin remercié les citoyens de lui avoir accordé leur confiance et de l’avoir accompagné tout au long du mandat écoulé, les invitant à s’unir autour de l’ambitieux programme et du choix sur qu’il leur propose, pour un avenir prometteur.

Source: cellule de communication de la Présidence