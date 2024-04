Declaration

A l'initiative louable des frères de la Coalition Vivre Ensemble (CVE) et après plusieurs semaines de concertations et de débats approfondis sur la nécessité d'unifier les efforts de l'opposition politique nationale pour provoquer le changement et se débarrasser de ce régime anarchique et oppressif le 29 juin prochain.

Considérant la situation tragique que vit le pays à tous les niveaux en raison de la mauvaise gestion, de la corruption, de la destruction de tous les acquis démocratiques, du non-respect de la Constitution et des lois, des persécutions et de la répression du peuple, et de la confiscation de ses voix et opinions.

Considérant la paupérisation croissante des populations, le niveau élevé du chômage qui frappe surtout les jeunes qui se jettent en masse dans l’aventure de l’émigration clandestine au péril de leurs vies, le pillage effréné des richesses nationales, le piétinement des libertés fondamentales, la désintégration du tissu social et les menaces grave à l'unité nationale, l’insécurité et l'instabilité intérieure et aux frontières Est et au Nord du pays.

Sachant que la recherche d'un candidat consensuel ou de plusieurs candidats stratégiques pour l'opposition est plus que jamais un devoir national dicté par la nécessité du changement pour sauver le pays de ce système d’oppression,

Les partis et formations politiques et les organisations de la société civile participant à la concertation, déclarent ce qui suit à l'opinion nationale et internationale :

L’engagement de tous les partis et mouvements politiques à l'unification des efforts en vue d’instaurer le changement le 29 juin prochain et traduire cet engagement dans les points pratiques suivants :

1. L’adoption d’une stratégie à candidatures multiples de l'opposition à l’élection présidentielle prochaine pour atteindre l'objectif du changement.

2. La signature d'une charte d'honneur entre les candidats et les différentes formations.

3. La formation d'un État-major politique pour coordonner et diriger les opérations pré et post électorales.

4. L’exigence de transparence des élections et la suppression du sytème actuel de parrainage contrôlé par le pouvoir.

Autant les partis politiques et les différentes sensibilités de l'opposition se sont coalisés, conscients du mal qui gangrène le pays, autant ils s’attendent à une prise de conscience et un sursaut populaire à la mesure de l’enjeu actuel.

L’opposition fait appel au peuple mauritanien à la rejoindre dans sa volonté d’apporter le changement tant attendu.







Nouakchott, le 21 Avril 2024

Les participants :

Les candidats Les partis et mouvements politiques La société civile

M. Mohamed Abdelaziz

M. Biram Dah Abeidi

M. Ahmed Haroune

M. Nouredine Mouhamedou

M. Outoma Soumare

M. Sadava Cheikh El Houssein

Cve

Rag

Paren/ve

Rdp

Fpc

Fcd

Mnsd

Afcd

Med

Dklm

Mms

Pmuf

Assala

Mauritanie en avant

Groupe ladji traore

Ira

Tpmn

Ccrm1

Amcs

Adcimao

Amppdi

Flej

Ccrm2

Mvt5

Abpad