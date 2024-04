Communiqué de presse

La direction du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD) a reçu cet après-midi, au siège central du parti, une délégation de l’Union des Forces de Progrès (UFP).

La réunion s'est déroulée en présence des Présidents Mohamed Ould Mouloud et Ahmed Ould Daddah, ainsi que Khalilou Ould Dedde et Ba Moussa Sidi, respectivement Vice-Président et membre du Comité Permanent de l'UFP, Me Yacoub Diallo, président par intérim du RFD, chargé de la gestion du parti et le Secrétaire Permanent du parti, Limam Ahmed Ould Mohamedou.

Les deux parties ont discuté de la situation générale du pays, notamment la question de l’élection présidentielle, et ont souligné leur attachement au Pacte Républicain.

Nouakchott, 10 Chawwal 1445 - 19 avril 2024.

Le Département de la Communication du RFD