Le Conseil des ministres donne son feu vert pour l’exploration et la production des champs Banda et Tevet dans le bassin côtier mauritanien

Lors de sa réunion d’hier mercredi, le Conseil des ministres a approuvé un contrat visant l’exploration et la production dans les champs Banda et Tevet, situés dans le bassin côtier au large des côtes de la Mauritanie. Ce contrat, signé entre le gouvernement mauritanien d’une part, et les entreprises émiratie « Go GAS » et égyptienne « Taqa Arabia » d’autre part, ouvre de nouvelles perspectives dans le secteur de l’énergie dans le pays.

L’objectif principal de ce contrat est de développer les champs Banda et Tevet en vue de produire de l’électricité destinée à un usage industriel. Selon les déclarations du ministère lors de la signature du contrat, cela représente une avancée significative pour répondre aux besoins croissants en énergie de la Mauritanie, en particulier dans les secteurs industriels.

Le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie, Nani Ould Chrougha, a exprimé son optimisme quant aux retombées positives de ce projet sur le développement du pays. Il a souligné que cette initiative intervient après une période prolongée de découverte des champs Banda et Tevet. Il a également exprimé l’espoir que le projet de développement soit mené à bien, soulignant l’importance de cette production d’électricité pour stimuler la croissance économique et répondre aux besoins énergétiques du pays.

Les champs Banda et Tevet renferment d’importantes réserves de gaz naturel, estimées à environ deux trillions de mètres cubes, ainsi que des quantités de pétrole. Cette richesse énergétique permettrait de produire environ 300 mégawatts d’électricité, ce qui contribuerait à fournir de l’énergie dans les zones industrielles à des prix abordables.

taqas.net