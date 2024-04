Dr. Hampaté Bâ vient d’être nommé directeur général de l’institut national de recherche en santé publique (INRSP). Ainsi, il quitte l’inspection générale de la santé où il a passé juste quelques mois pour retourner en terrain connu.

En effet Dr. Hampaté, spécialiste en arbo-virologie et épidémiologiste a passé 17 ans à l’ex-CNH, gravissant presque tous les échelons. De simple fonctionnaire, il devient chef service du laboratoire de virologie puis directeur général adjoint pendant plusieurs années. De là, il atterrit à la primature comme conseiller, il y reste 5 ans. Pendant la période de la COVID 19, on l’a vu au front, représentant la primature lors de la réception de nombreux dons que les partenaires octroyaient à la Mauritanie. Et sur les plateaux de télévision, il faisait le point sur les moyens reçus et la manière dont ils sont dispatchés. On se rappelle que l’INRS qu’il va diriger désormais avait joué un rôle pivot pendant la période de la COVID, il réalisait les tests et livrait des quitus de voyage. Il hérite d’une institution dont le rôle est de plus en plus important dans la recherche en santé publique.

Dr. Hampaté Bâ, est un des jeunes acteurs politique du département de M’Bagne, il participe aux débats politiques à la télévision pour le parti INSAF et prenait une part aux campagnes politiques chez lui, à M’Bagne et à Dabbé. Les différentes plateformes de communications (WhatsApp et FB) ont bien accueilli sa promotion.

Le nouveau Dg de l’INRSP est le fils de l’illustre Dr. Bâ Oumar et homonyme du non moins illustre auteur de l’Etrange Destin de Wangrin, Dr. Hampaté Bâ.