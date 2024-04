Le député Benyok appelle le Président de la République à annoncer sa candidature de la ville de Kaédi

Un ancien député de la Moughataa de Kaédi, a profité de la visite du président du parti INSAF, Mohamed Melainine Eyih dans la capitale du Gorgol, le mardi dernier, pour réclamer au président de la République Mohamed Cheikh Ghazwani de briguer un second mandat. L’objetif, selon Ebbaba Begnouk, président du Mouvement du fleuve, est de permettre la poursuive du travail engagé depuis les cinq dernières années. ´´Il y a eu de nombreuses réalisations dans les domaines des infrastructures et du social au profit des mauritaniens, en particulier les plus démunis, mais, affirme-t-il, le premier quinquennat n’a pas suffi à parachever le programme électoral Taahoudaty – la COVID 19 suivie ensuite de la guerre en Ukraine a constitué un obstacle majeur dans l’exécution de son programme, par conséquent, un second quinquennat est plus qu’indispensable pour qu’il achève de mettre le pays sur l’orbite de l’émergence ´´. Pour ce faire, estime Ould Begnouk, l’actuel président a besoin d’un second mandat pour terminer l’œuvre entamée depuis aout 2019. Pour lui, tous les habitants du Gorgol attendent du président de la République une réponse positive, laquelle devra soulager tous les mauritaniens. A l’endroit des populations du Gorgol, l’ancien député Ould Begnouk invite à réaliser un score plus qu’honorable au président Ghazwani. A cet effet, le Mouvement du Gorgol, fondé en 2023 et qui vient rallier le parti INSAF ne ménagera aucun effort pour que Kaédi et le Gorgol s’illustrent dans la campagne et pour la réélection au soir du 29 juin 2024. C’est dans cette perspective que les membres du Mouvement du fleuve se sont mobilisés pour l’accueil populaire du président du parti, à l’entrée de la ville de Kaedi.