Le ministre de l'Économie signe trois accords de financement avec la Banque mondiale d'une valeur de 67,3 millions USD

Son excellence Monsieur Abdessalam Ould Mohamed Saleh, ministre de l’Economie et du développement Durable a procédé jeudi, en marge des réunions du printemps du FMI et de la Banque Mondiale, avec Son excellence Monsieur Ousmane DIAGANA, vice-président de la Banque Mondiale, à la Signature de trois accords de financement, deux dons et un crédit, destinés au financement du Projet d’appui au système de santé (INAYA élargi)

Le montant global de ces financements est de 67,3 millions de Dollars Américains, soit l’équivalent d’environ deux milliards six cent soixante et un millions (2.661.000.000) MRU dont un don de l’Association Internationale de Développement (IDA) d’un montant de 6 730 000 USD et un don provenant des ressources des facilités de financement International (GFF) de15 000 000 USD.

Ces financements permettront d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services de santé de la reproduction et de santé et de nutrition de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent ainsi que d’augmenter le recours à ces services dans les régions sélectionnées, et en cas de Situation de Crise ou d’Urgence Éligible, d’y apporter une réponse sans délai et efficacement.

Le Ministre de l’Economie et du Développement Durable a saisi cette occasion pour exprimer à la Banque Mondiale, les vifs remerciements du peuple et du Gouvernement Mauritaniens pour cet appui important qui aura un impact significatif sur notre développement économique et social.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, M. Mohamed Lemine Ould Dhehbi, de l’Ambassadrice de Mauritanie à Washington, SEM Cissé Boide, et de Mohamed Salem Nany, directeur général des Financements et de la Coopération Economique.