Déclaration de soutien de Mohamed Ould Bouamatou à la candidature de Son Excellence  Monsieur le Président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour un second  mandat présidentiel 

Cinq années se seront bientôt écoulées depuis l’élection de Son Excellence Monsieur le Président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à la magistrature suprême. Que de chemin parcouru depuis cette date sur la voie de la construction nationale.



Les Mauritaniens se souviendront, avant tout, du climat d’apaisement et d’ouverture que le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a su instaurer dès son accession au pouvoir, mettant fin au système d’injustice et de persécution politique contre les citoyens. La concertation et le dialogue, érigés en principe de gouvernement, ont permis depuis lors d’assainir le climat politique, d’organiser, dans un esprit consensuel, les élections municipales, régionales et législatives de 2023 et d’envisager aujourd’hui l’avenir avec confiance et espoir.



Au plan économique, la Mauritanie a renoué avec la croissance malgré l’instabilité de l’économie mondiale soumise à des tensions géopolitiques croissantes. Le Fonds Monétaire International indique que le taux de croissance de l’économie nationale passera de 3,4 % en 2023 à 4,3 % en 2024 sous l’effet des politiques économiques mises en œuvre et des grands projets de développement exécutés durant le quinquennat qui s’achève.



Dans le domaine social, des efforts sans précédent ont été déployés pour combattre les inégalités et promouvoir la protection sociale des groupes les plus vulnérables. Des centaines de milliers de familles nécessiteuses ont profité des distributions monétaires et des programmes sociaux destinés à lutter contre la pauvreté et la précarité sociale dans le domaine de l’éducation, la santé, l’eau potable, l’assainissement de base et l’habitat décent dans toutes les régions du pays conformément au programme et aux engagements du Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.



Sur le plan extérieur, le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a redoré le blason de notre pays grâce aux nombreux succès diplomatiques remportés sur la scène internationale, succès couronnés par sa brillante élection à la tête de l’Union Africaine.



Pour préserver et consolider ces acquis, j’appelle tous les Mauritaniens soucieux de l’avenir de notre pays à apporter leur soutien à la candidature de Son Excellence Monsieur le Président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à un second mandat présidentiel, puisqu’il est le seul à même de parachever les réformes engagées avec succès dans le domaine des infrastructures de base, de la justice sociale et de la gouvernance économique pour bâtir un Etat moderne, démocratique et prospère, occupant pleinement sa place dans le concert des nations.



Le 17 avril 2024





Mohamed Ould BOUAMATOU