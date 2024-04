Prés de 2000 logements du programme «Taahoudaty»

Le programme « Taahoudaty » du président Mohamed Cheikh El Ghazouani, portant sur les logements sociaux, a permis la réalisation de prés de 2000 habitations, selon une communication présentée par le Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, au gouvernement, à l’occasion de la réunion hebdomadaire du mercredi 17 avril 2004.

Il s’agit « de 1932 logements bâtis par Taaazour qui ont accéléré et facilité l’accès à la propriété de nombreux ménages et 50 logements en Brique Terre Cuite (BTC) à Selibaby, suite aux inondations de 20219 », explique le communiqué publié à l’issue du Conseil des Ministres.

Par ailleurs, cette communication a fait le point «sur les contraintes en matière de gestion et de cession des logements, dont le prix unitaire est estimé trop élevé pour les différentes catégories de ménages et nécessiterait un montage financier qui garantit un accès à l’immobilier».