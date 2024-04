INA organise un atelier de formation sur la mise en scène et la dramaturgie

La salle de conférence de la bibliothèque nationale abrite, depuis lundi 15 avril, un atelier de formation et de renforcement des capacités au profit des professionnels et des étudiants mauritaniens dans le domaine du théâtre.

Organisé par l’institut national des arts et en partenariat avec la Ligue Africaine des Écoles Supérieures d'Arts Dramatiques (LAESAD) de Rabat, cette double formation vise donc à renforcer les capacités des artistes mauritaniens du théâtre.

Durant quatre jours, deux experts marocains, le Pr. Mohammed Boubbo, dramaturge et producteur et Mahmoud Belahcen, professeur d'enseignement artistique et metteur en scène, deux experts marocains, vont traiter différents thèmes du théâtre: les principes fondamentaux de l'écriture théâtrale, les critères professionnels obligatoires dans la dramaturgie du corpus, la légende, le synopsis, la bible, le découpage séquentiel, les personnages, le conflit, la cathares, le suspens, le quatrième mur…Pour le second thème de la formation (mise en scène), les participants plancheront sur le passage du texte à la représentation théâtrale, les différentes étapes de la mise en scène. Les cours seront et théoriques pour le premier volet et pratiques pour le second. Ici, l'accent sera mis aussi sur un support pédagogique comme finalité de la formation.

Dans son discours d’ouverture, le directeur de l’INA, M. Dicko Abdoul, a souhaité la bienvenue aux experts marocains dans leur second pays, il a ensuite invité les participants à mettre à profit cette formation pour renforcer leurs capacités et à s’ouvrir des horizons nouveaux et prometteurs, il leur a enfin assuré que le gouvernement, à travers l’INA, ne ménagera aucun effort pour leur épanouissement dans leur métier.

Auparavant, la directrice du théâtre au ministère de la culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement, Mme Gandhi Dahena Hamoud a salué l’initiative de l’INA, elle a invité les participants à doubler d’efforts pour sortir de cette formation avec des outils leur permettant de booster le théâtre en Mauritanie.

Rappelons que la formation et le renforcement des capacités des professionnels des arts constituent la priorité des l’Institut.