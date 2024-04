SOMELEC : Le collège des délégués étale ses revendications avant la séparation

Le collège des délégués (USTM, UTM, CGTM et CLTM) se mobilise pour le règlement de plusieurs de leurs revendications avant l’entrée effective de la séparation de la SOMELEC (1). Ce divorce n’est pas sans soulever beaucoup de questions et inquiétudes. Les délégués affichent leur unité d’action et sollicitent un fort soutien des travailleurs pour une matérialisation effective de leur plateforme revendicative.

Ceux-ci ont donc été conviés, le dimanche 14 Avril, à une réunion générale dans les locaux de l’Ecole des Métiers au Ksar. Cette assemblée fait suite à des visites effectuées sur le terrain par les délégués auprès des travailleurs sur leur lieu de travail. « L’objectif principal de ces rencontres », précise le collège des délégués, « était d’encourager nos camarades à redoubler d’efforts, à lutter contre toutes les formes de corruption et à renforcer nos relations, afin de réaliser les objectifs souhaités ».

Au cours de ces visites, les délégués ont pu recueillir et consigner les revendications des travailleurs dans un document qui sera remis aux directeurs généraux des sociétés concernées, ainsi qu’au directeur général de la société-mère pour examen. Ces doléances tournent autour de la participation des délégués à la révision du règlement intérieur de la société et la révocation de la convention de mécanisation. On se souvient ici que la SOMELEC est affiliée à la Convention internationale de l’énergie.

Règlement rapide exigé

Après l’approbation par le conseil d’administration, sans restriction et consignée dans un procès-verbal, la direction précédente avait promis aux délégués, à la lumière du mouvement de grève des travailleurs, la résolution de la situation de cent travailleurs temporaires. Sur cette base, les délégués exigent le règlement rapide, avant la séparation attendue, de la situation de ces derniers et l’octroi de la prime dite de campagne. Les délégués exigent également la régularisation de la situation des travailleurs non permanents qui représentent plus de 80 % de l’effectif de la société. La direction précédente avait pris des mesures en ce sens « mais la situation d’un petit nombre seulement d’entre eux a été réglée en trois ans. Peu significatif sur 1600 temporaires voire plus […]. C’est inacceptable et cela ne peut pas continuer », peste le collège.

Aussi les délégués espèrent-ils que la nouvelle direction élaborera un plan ou un programme clair et précis qui sera approuvé par la direction générale et eux-mêmes « pour régler cette situation qui perdure, dans les faits, depuis trop temps ». Et de réclamer dans la foulée « justice pour les travailleurs temporaires affiliés à l’ECTP et El Baraka », en demandant le transfert de ces travailleurs à la SOMELEC et le règlement définitif de leur situation. Les délégués ont également demandé l’intégration des prestataires de services à la SOMELEC ainsi que la régularisation de leur situation jugée « précaire ».

Autres doléances, le respect de la procédure de permission automatique des employés réguliers. Mais aussi, le changement du régime de retraite actuel de la société pour le mettre en conformité avec d’autres sociétés similaires. Ils sollicitent également la résolution immédiate du problème de souscription à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), suspendue en raison du non-versement des cotisations. Les délégués s’engagent à présenter ces revendications à la direction générale et promettent de revenir auprès des travailleurs pour leur présenter la réponse de celle-ci et recueillir leur avis pour une prise de décision appropriée.

THIAM Mamadou

NOTE

(1) : La séparation débouchera sur la constitution de quatre sociétés : la société-mère ; l’entité « production et transport » ; l’entité « distribution et commercialisation » et enfin celle chargée de l’électrification rurale. Voirhttp://www.lecalame.info/?q=node/13376