La Mauritanie 2024-2030/Par Brahim khlil, chercheur et consultant indépendant

À l’aube d’une décennie transformative, la Mauritanie s’annonce prête à embrasser une ère de croissance économique résiliente et de développement durable. Forte d’une croissance du PIB de 6,4% en 2022, le pays s’achemine vers une expansion économique de 5,9% en 2024, signe d’une reprise alimentée par ses ressources naturelles et une diversification économique stratégique. Le panorama à moyen terme, marqué par une croissance moyenne de 4,9% entre 2024 et 2026 selon la Banque mondiale, s’annonce favorable. Cette croissance sera soutenue par l’inauguration de la production de gaz, une consommation privée et des investissements soutenus, ainsi qu’une augmentation des exportations et la mise en œuvre du programme d’investissement public du gouvernement. Avec une inflation prévue à la baisse et un solde du compte courant en amélioration, la Mauritanie se dirige vers une stabilisation économique, tout en restant vigilante face aux risques d’investissements directs étrangers ralentis et de chocs climatiques.

La force économique en Mauritanie est en train d’être forgée à partir de sa richesse naturelle, avec des secteurs miniers et gaziers destinés à propulser l’économie vers de nouveaux sommets. En même temps, le secteur de la pêche, vital pour le PIB et le commerce de la Mauritanie, étend sa portée. Avec le Port de Tanit, pivot de l’économie maritime mauritanienne, se démarquant par son rôle stratégique. Situé à 60 km au nord de Nouakchott, ce complexe portuaire, contribue significativement à la croissance économique du pays, la pêche représentant entre 6 à 10% du PIB national. Avec des installations récemment inaugurées, dont une usine de glace d’une capacité quotidienne de 120 tonnes et une usine de transformation du poisson, le port de Tanit optimise la conservation et la valorisation des produits de la mer. Attractif pour les investissements, il accueille régulièrement une activité intense, avec des débarquements allant de 600 à 1000 tonnes par jour, destinés en grande partie à l’exportation. Ce complexe portuaire illustre l’engagement de la Mauritanie vers une économie maritime durable et prospère, renforçant son rôle dans le secteur productif de l’économie.

Accessibilté alimentaire et développement socio-économique

La Société Nationale de Distribution de Poisson (SNDP), joue un rôle crucial sous la double tutelle du ministère des Pêches et de l’Economie Maritime et du ministère des Finances. Elle se consacre à garantir l’approvisionnement en poisson de qualité et à prix abordable pour les Mauritanien(ne)s, favorisant ainsi la sécurité alimentaire et la diversification alimentaire à travers le pays. Avec une présence étendue, symbolisée par 08 plateformes, plus de 30 centres, et plus de 370 points de vente couvrant 100% des wilayas et 83 communes, la SNDP illustre l’engagement du gouvernement envers l’accessibilité alimentaire et le développement socio-économique. En alignement avec les directives présidentielles, elle vise une distribution équitable, y compris dans les régions les plus reculées, démontrant une ambition sans précédent dans la distribution alimentaire en Afrique du Nord-Ouest.

La Mauritanie se positionne comme une puissance émergente dans le secteur de l’énergie verte, notamment à travers ses initiatives pionnières dans la production d’hydrogène vert avec les projets AMAN et Nour. Le projet AMAN, en collaboration avec CWP Global, vise à exploiter une capacité de production d’hydrogène vert de 30 GW dans les régions de Dakhlet Nouadhibou et d’Inchiri, intégrant 18 GW d’énergie éolienne et 12 GW d’énergie solaire. Cette initiative devrait révolutionner le paysage énergétique de la Mauritanie et booster son PIB de 40 à 60% d’ici 2035, promettant une production significative d’hydrogène et d’ammoniac verts pour la consommation locale et l’exportation, tout en marquant un pas vers l’indépendance énergétique et la diversification économique. De son côté, le projet Nour, mené par Chariot Green Hydrogen et TE H2 (un partenariat entre TotalEnergies et le groupe EREN), envisage la mise en place d’une initiative d’hydrogène vert de 10 GW. Situé près du port en eau profonde de Nouadhibou, Nour ouvre la voie à la production et à l’exportation d’acier vert, diversifiant ainsi la base industrielle de la Mauritanie. Ces projets, soutenus par des alliances stratégiques et une collaboration internationale, notamment avec bp et l’initiative Team Europe, témoignent de la confiance mondiale dans le potentiel d’hydrogène vert de la Mauritanie et marquent une étape importante vers la réalisation de ses ambitions en matière d’hydrogène vert

Autonomisation des femmes

Le programme Tekavoul se distingue comme un phare des efforts de développement social de la Mauritanie, offrant un soutien financier et des services tels que l’éducation, les soins de santé et la nutrition à plus de 100 000 foyers. Le Programme Tekavoul a déjà atteint 98 307 familles (soit un total de 740 121 personnes), y compris 7 282 familles (représentant 40 192 individus) parmi les réfugiés du camp de M’berra /Bassiknou, couvrant l’ensemble du territoire national à l’exception de Nouakchott, où l’intégration du programme est sur le point de commencer. Aussi, l’accent mis sur l’autonomisation des femmes, qui constituent la majorité des bénéficiaires du programme, souligne leur rôle pivot dans le bien-être et l’éducation de la prochaine génération. De plus, l’expansion du gouvernement du programme parle d’un engagement plus large à réduire les difficultés et à améliorer le niveau de vie de tous les citoyens.

Dans la lutte contre l’exclusion Taazour est révolutionnaire, offrant des services essentiels dans plus de 200 communes à plus de 600 000 des citoyens les plus vulnérables, sur une population d’environ 3 900 000 habitants. Les efforts de l’organisation s’étendent à des initiatives d’aide directe, y compris le soutien aux familles dans les secteurs des carrières de sel avec des outils essentiels et des équipements de protection, ainsi que des mesures de sécurité alimentaire par l’établissement de magasins alimentaires villageois. Dans un engagement financier significatif, Taazour a versé des milliards en transferts d’argent aux communautés les plus pauvres au cours des dernières années, en parallèle au financement de plus de 2000 projets générateurs de revenus qui ont créé des milliers d’opportunités d’emploi. Cela inclut également la construction de près d’une centaine d’écoles, équipées pour servir des dizaines de milliers d’élèves, investissant ainsi dans les futures générations de la Mauritanie. Sur le front du développement local, Taazour a été le champion de divers projets qui englobent des coopératives productives, des logements sociaux, ainsi que le développement d’infrastructures éducatives et d’eau, marquant son rôle pivot dans la lutte de la Mauritanie contre la pauvreté et l’exclusion. Ces initiatives à multiples facettes soulignent l’engagement du gouvernement non seulement envers la croissance économique mais aussi à assurer un avenir durable et inclusif pour tous ses citoyens.

Sécuriser une économie dynamique

Alors que la Mauritanie navigue à travers l’océan souvent tumultueux de l’économie mondiale, son approche stratégique de la politique monétaire et de la gestion de l’inflation montre une nation non seulement réagissant aux tendances économiques mondiales, mais façonnant son propre destin. La Banque Centrale de Mauritanie a démontré une gestion avisée en maîtrisant l’inflation qui dépassait les 9% en 2022, grâce à des ajustements ciblés de sa politique monétaire. Cette approche a été validée par le FMI, soulignant l’efficacité de la stratégie de la BCM pour stabiliser l’économie mauritanienne, avec des projections d’un taux d’inflation maitrisé à 2% pour les années à venir. En alignant les stratégies monétaires avec le rythme économique plus large, la Mauritanie protège son présent et sécurise une économie future dynamique et résiliente qui soutient ses aspirations plus larges pour le développement et la prospérité.

D’ici 2030, le paysage de la Mauritanie devrait être transformé par un mélange de diversification économique, de développement social et d’intégration au marché mondial. Le leadership du pays forge une voie de croissance durable et se positionne comme un acteur clé du mouvement mondial vers la production d’énergie durable et les processus industriels verts. Les investissements stratégiques dans des secteurs clés, les réformes de gouvernance et l’engagement envers une croissance inclusive sont les pierres angulaires d’une vision qui promet non seulement la prospérité économique, mais aussi un héritage durable.

Pour en savoir plus : mon document complet sur le sujet est disponible en open accès à AfricArxiv open science : https://doi.org/10.31730/osf.io/hgn46