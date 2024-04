Mythes brisés

L'Invincible est vaincu, malgré l'appui inconditionnel de l'Occident poussé par les USA avides de voir [la Sionie] remporter rapidement la guerre et qui s'irrite de ses lourdes pertes, fourrant son nez partout, dans le génocide, dans la médiation entre le Hamas et l’occupant sioniste et dans la pression sur les pays qui osent condamner les exactions de celui-ci. L'entité sioniste s’était accoutumée aux guerres-éclairs qui finissaient toujours par la défaite des pays arabes et l'occupation de leurs terres, suite, semble-t-il, à l’appui de certains rois – et non des moindres… – qui lui fournissaient, de mèche avec les renseignements sionistes, surtout lors des conflits de 1967 et 1973, plans et stratégies pour lui faciliter la tâche, assurée par une couverture américaine lui conférant une suprématie aérienne. Mais la voilà aujourd'hui en difficulté sur le front, après plusieurs mois de combat. Ce n'est plus comme avant où quelques jours suffisaient à lui garantir succès et triomphe.

L'autre mythe brisé concerne les systèmes de renseignements de [la Sionie], des USA, de la Grande- Bretagne, de l'Allemagne et de la France convergeant vers l'enclave palestinienne de Gaza. Certains d’entre eux utilisent même les convois humanitaires afin de répéter ou localiser l'emplacement des dirigeants de Hamas et les lieux de détention des otages ; en vain. Ni l'usage de l'intelligence artificielle, encore moins celui des performantes techniques d'écoute n'ont donné de résultats.

Il en va de même avec la propagande de cet Occident enchaîné, diabolisant sans répit la résistance du peuple palestinien, traité d'animaux nuisibles à exterminer, et couvrant d'éloges l'entité sioniste, seule démocratie, selon cette presse abjecte, respectant les droits de l'Homme au milieu d'un environnement obscurantiste. Elle est battue en brèche par le génocide à Gaza. Plus [la Sionie] y intensifie ses atrocités, plus la jeunesse mondiale se déconnecte des stories de football pour s’enthousiasmer de la bravoure et de l'héroïsme du peuple palestinien, cherche à en comprendre les raisons et secrets, et s’engage, par milliers, dans la voie de l'islam, source de force et de sacrifice.

Oui, c’est bel et bien animé de foi et de détermination que le groupe jihadiste du Hamas est parvenu à déjouer tous les complots cyniques des forces du Mal unies pour l'anéantir. Si le Hamas était dirigé par un roi ou un président, l'attaque du 7 Octobre n'aurait jamais lieu et si elle s’était produite, six jours de guerre auraient suffi à le contraindre à brandir les drapeaux blancs de la reddition. La force du Hamas réside dans sa discrétion, dans le « keep someone in the darklin » – garder quelqu'un dans l’obscurité – le temps de concevoir et exécuter son plan d'attaque. Une attaque qui a fait ré-émerger la question de l'occupation sioniste, ensevelie par les intempéries de la démocratie de soumission.

On soulignera ici que l'actuelle agression sur Gaza est la dernière résurgence en date d'une vieille guerre religieuse passée sous silence entre des pays judéo-chrétiens toujours convaincus de leur mythologie, pourtant fanée par la mission de Mohammed (PBL), le messager de Dieu. Si les religieux juifs sont vénérés en Occident, traités avec tous les égards et exemptés du service militaire obligatoire en [Sionie], les religieux musulmans sont, eux, sommés de garder profil bas, sous peine d'être coffrés, même dans leurs pays ; tenus de changer leur système éducatif pour se conformer au bon vouloir de [la Sionie].

Le président de celle-ci a participé à la commémoration du génocide au Rwanda, terre africaine qui connut la traite négrière, l'apartheid et qui continue à payer les pots cassés de la voracité et de l'hégémonie occidentale impérialiste. Le président tutsi aurait dû être plus averti et se rappeler de son passé récent. L’invitation de son homologue sioniste à ce conclave a humilié tous les hommes épris de paix et de justice et encouragé les exactions perpétrées contre le peuple palestinien. L'Afrique devrait plutôt s'unir et s'engager pour l'éclosion d'un monde plus juste et plus équitable ; envers elle-même d'abord et envers tous les autres peuples opprimés.

Mohamed Ahmed Cheikh

Ingénieur de pêche