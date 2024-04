Binter célèbre son 35e anniversaire avec une réduction de 35 % sur les vols vers les Canaries

La promotion est valable jusqu'au 14 avril, pour des vols du 5 novembre au 30 mars 2025

Binter fête ses 35 ans de vols et souhaite le célébrer avec tous ses passagers grâce à une promotion très spéciale. Ainsi, jusqu'au dimanche 14 avril prochain, il sera possible d'acheter des billets pour les Canaries et de nombreuses autres destinations nationales et internationales avec une réduction de 35 % pour voyager entre le 5 novembre et le 30 mars 2025.

Grâce à cette initiative, vous pouvez acheter des billets à partir de Nouakchott (NKC) et les Canaries à partir de 6339,97 MRU par trajet, à condition d'acheter un aller-retour.

Les passagers de cette ligne profiteront des avantages différentiels du produit offert par la compagnie canarienne: non seulement le confort de ses avions, mais aussi un service à bord haut de gamme, avec de nombreuses facilités pour tous les passagers, y compris un apéritif gastronomique pendant le voyage.

Les personnes intéressées par cette offre peuvent s'adresser aux canaux de vente habituels de la compagnie: www.bintercanarias.com/fre, l'application Binter, les téléphones [+222] 20 388 777 - [+222] 26 952 326 et toutes les agences de voyages du Mauritanie, où les conditions et les prix des différentes destinations peuvent être consultés.

35 ans de vols

Depuis sa création en 1989 jusqu'à aujourd'hui, Binter a transporté plus de 83 millions de passagers et effectué plus de 1 648 000 vols.

En 2023, la compagnie aérienne a également battu son record de passagers annuels en enregistrant 4 938 938 voyageurs sur 82 877 vols effectués, reliant toutes les îles Canaries entre elles et à destinations externes. Ces chiffres contrastent avec ceux de son premier exercice complet, en 1990, où elle a enregistré 564 278 passagers et 15 538 vols.

Depuis son acquisition en 2002 par un groupe d'entrepreneurs canariens, sa croissance a été exponentielle, cherchant toujours à améliorer la connectivité de l'archipel par voie aérienne. Actuellement, Binter opère dans toutes les îles Canaries avec aéroport et dans 31 destinations externes, dont 15 en Espagne et 16 internationales.