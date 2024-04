Arafat : Fin des soirées ramadanesques

Le mois béni du Ramadan tire à sa fin et avec lui les soirées ramadanesques : longues veillées dans des familles et des sorties sportives des jeunes. A Arafat et très certainement dans tous les autres quartiers de la capitale, chaque soir, des groupes de jeunes garçons et filles se rendent au stade, dans les salles de jeux, quelques heures après la rupture du jeun. D’autres squattent les grandes rues ou les quelques très rares parcs de leur quartier pour jouer au football, au basket, à la gymnastique et d’autres au karaté en plein air. Certains jeunes se cotisent pour jouer de petits tournois dans les rues grâce à des projecteurs installés tout autour. Ils peuvent même organiser de petits tournois de quartier. En période de Ramadan, ce sont les distractions favorites des jeunes de ce grand bourg de la banlieue de la capitale. C’est une très grosse ambiance devenue comme une tradition.

Donc après avoir coupé, comme on dit, les jeunes, ventres pleins d’eau et autres petits plats se donnent rendez-vous au stade. A la veille du démarrage du mois béni, ils s’équipent en tenues et chaussures de sports. Ces sorties sportives permettent aux uns et aux autres de bien digérer, de se débarrasser de la lassitude de la journée du Ramadan, la fatigue et l’envie de dormir, elles permettent en même temps de « garder la ligne », comme disent certains.

En effet, pendant le Ramadan, on mange et boit beaucoup en un laps de temps et les spécialistes conseillent d’effectuer des activités sportives pour soulager le corps, précisément, le ventre pour céder la place à d’autres repas. Avec le Ramadan, le diner intervient tard dans la nuit, il est suivi du gouter de l’aurore. Un cumul dangereux pour le corps.

Mais si les jeunes sortent massivement vers les terrains de sports, c’est aussi pour l’ambiance, la distraction, le divertissement et les retrouvailles et rencontres. Les jeunes allient l’utile et l’agréable dans ces terrains, ils chantent, dansent et se tapent dans une ambiance amicale. Les équipes de quartier ou de coin mettent à profit ces soirées ramadanesques pour se retrouver le soir au terrain ou dans les grandes rues afin de jouer le foot ; les clubs de karaté pour des séances de démonstrations, ils ne veulent pas arrêter la formation ; ceux de basket pour des étirements et paniers. Le terrain du grand stade de Arafat est toujours plein le soir et les jeunes y restent jusqu’aux environs de 2H du matin.

Il faut cependant noter que les sorties nocturnes du Ramadan sont aussi l’occasion pour les petits lascars de dépouiller les jeunes de retour des terrains de foot. Des bandes de racketteurs profitent, en dépit de la présence des forces de sécurité, pour arracher l’argent et téléphones aux jeunes. C’est pourquoi, il est conseillé à ses sportifs de la nuit de regagner la maison en groupes et ne pas trainer trop tard seuls surtout dans les rues non éclairées.