Il y a 30 ans, le génocide contre les Tutsis endeuillait le monde entier. A l'origine directe de cette immense tragédie, les incitations haineuses d'aventuriers politiques mobilisant les plus bas instincts de la foule, en confondant leurs ambitions personnelles et leur carrière avec les intérêts de l'ensemble de leurs peuples. La Radio des Mille Collines a joué un rôle clé dans la diffusion des mensonges les plus extrêmes à propos de leurs adversaires et de la communauté-cible des Tutsis, suivant le même protocole que celui suivi par leurs prédécesseurs nazis, quarante ans plus tôt. Au départ, les génocidaires sont une toute petite clique, fanatisée et haranguée par un illuminé que rien n'arrête dans son discours et sa pratique: insultes, mensonges, diffamation, menaces, chantage, escroquerie, vols, actes de provocation de toutes nature, simulation, subterfuge etc. Jusqu'à l'ultime descente aux enfers de ses adversaires et de la communauté-cible. En Mauritanie, le passé des massacres, déportations et autres pratiques de haine à l'égard de la communauté Hal Pular nous rappelle que nous ne sommes nullement à l'abri de telles horreurs. Aujourd'hui encore, les discours publics de ciblage communautaire développés par Biram Dah Ould Abeïd, sont là pour nous édifier et nous rappeler les menaces qui pèsent sur nous tous, si nous n'y prenons garde...

Gourmo Lô

Le 5 avril 2024