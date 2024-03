Kinross Gold Corporation publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'année 2023

Tasiast atteint un niveau de production record au quatrième trimestre et une production record pour l'ensemble de l'année 2023

Nouakchott, le 4Mars 2024. Kinross Gold a annoncé des résultats positifs pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2023, et s'attend de nouveau à enregistrer des résultats solides en 2024. TMLSA (Tasiast), sa filiale mauritanienne, a apporté des contributions significatives grâce à un investissement soutenu pour mener à bien le projet Tasiast 24k, qui a porté la capacité de traitement quotidienne de la mine à 24 000 tonnes par jour. Tasiast a également achevé la construction de sa centrale solaire et prévoit de poursuivre ses programmes d'exploration et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2024.

En Mauritanie, Tasiast a enregistré un niveau de production record au quatrième trimestre, grâce à l'achèvement du projet Tasiast 24k, atteignant ainsi une production d'or record de 620 793 onces en 2023, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2022. Tasiast reste bien positionné pour assurer une autre année robuste en 2024.

La centrale solaire de Tasiast a été achevée à la fin de l'année 2023. Sa montée en puissance début 2024 permettra de fournir une alimentation électrique stable, augmentant la production d'énergie renouvelable de Tasiast à 22,5 %, avec un retour sur investissement de moins de cinq ans. Une réduction de 18 % des émissions de gaz à effet de serre (environ 50 kilotonnes de CO2 par an) est attendue pendant la durée de vie de la mine, ce qui équivaut à une économie d'environ 17 millions de litres de combustible lourd par an.

En 2024, les programmes d'exploration en Mauritanie se concentreront sur la poursuite des forages à Tasiast et SENISA. Kinross Gold prévoit une production constante en 2024, avec des prévisions de production d'environ 2,1 millions d'onces d'équivalent or, dont 610 000 onces, soit 29 %, provenant de Tasiast.

En étroite collaboration avec le gouvernement et les acteurs locaux, Tasiast génère des bénéfices à long terme pour le pays, ses citoyens et les communautés locales. Depuis l'acquisition de la mine de Tasiast en 2010, Kinross a investi plus de 4 milliards de dollars US en dépense en capital dans le pays, et a payé plus de 1,2 milliards de dollars en redevances, impôts et taxes au Gouvernement. Tasiast est l'un des principaux employeurs privés en Mauritanie, fournissant plus de 4,000 emplois directs et indirects. Plus de 97 % des employés de TMLSA sont mauritaniens. La priorité absolue de l'entreprise reste la santé et la sécurité de tous ses employés et partenaires commerciaux.

Retrouvez l’intégralité des résultats de Kinross Gold Corporation pour le 4ème trimestre et pour l’année 2023 sur https://www.kinross.com/news-and-investors/news-releases/press-release-details/2024/Kinross-reports-2023-fourth-quarter-and-full-year-results/default.aspx

FIN

Contact : Tasiast_Communications@kinross.com