Le Comité de Pilotage pour la mise en œuvre du Pacte Républicain: Communiqué de Presse

SEM le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, a présidé dimanche, 15 Chaabane 1445 - 25 février 2024, le Comité de Pilotage pour la mise en œuvre du Pacte Républicain, composé du Ministère et des partis de l’Union des Forces de Progrès (UFP), du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD) et d’El Insaf. Les membres de la Commission Technique, issue du Comité de Pilotage, ont pris part à cette réunion.

Le Comité a approuvé le chronogramme relatif aux modalités de mise en œuvre du Pacte Républicain, proposé par la Commission Technique, après l’achèvement des contacts effectués par les parties signataires du Pacte avec les partis politiques, depuis la signature du document, le 21 septembre 2023.

Le Comité de Pilotage a chargé la Commission Technique d’entamer, dans les meilleurs délais, les procédures préparatoires au lancement des ateliers relatifs aux thématiques énoncées dans le Pacte, conformément au chronogramme adopté.

Nouakchott, le 19 Chaabane 1445 - 29 Février 2024

Le Comité de Pilotage pour la mise en œuvre du Pacte Républicain