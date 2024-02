BEI Monde : signature d’un contrat de financement de 20 M€ avec la BCI pour soutenir les entreprises mauritaniennes

Suite à la visite ce jour de la Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen en Mauritanie, durant laquelle elle a salué un renforcement du partenariat UE-Mauritanie, M. Isselmou Ould Tajidine, Président de la Banque pour le Commerce et l’Industrie (BCI) et M. Markus Berndt, Directeur exécutif de la BEI Monde, la nouvelle branche de la BEI dédiée au développement de la BEI, ont signé un contrat de financement d’un montant de 20 millions d’euros en présence de la Commission européenne, avec la possibilité d’une tranche additionnelle de 5 millions d’euros. L’objectif de ce nouveau financement est de renforcer le soutien aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) et aux Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) de Mauritanie avec le concours du Fonds européen de développement durable plus (EFSD+). Une attention particulière sera portée aux jeunes et aux femmes en termes d’entreprenariat et d’accès au financement, de formation et d’emploi.

Il s’agit de la seconde coopération entre la BEI et la BCI en faveur des entreprises mauritaniennes après un premier partenariat en 2001. Il s’agit plus largement de la première opération de la BEI dans le cadre de l’Accord de partenariat entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'autre part, entré en vigueur dès le 1er février 2024 en Mauritanie pour renforcer la coopération dans des domaines clefs tels que la croissance et développement économiques inclusifs et durables.

Ce nouveau financement contribue très concrètement à la réalisation de l'objectif européen et prioritaire de renforcement du développement humain et économique de la Mauritanie tel qu’établi par la Commission européenne pour la période 2021-2027.

Au moins 50% des fonds de la BEI seront mobilisés par la BCI pour soutenir l’emploi et la formation des jeunes, ainsi que les entreprises dirigées par des jeunes. De même, au moins 40% du prêt de la BEI sera affecté à des entreprises donnant des moyens d’action aux femmes en tant qu’entrepreneuses, dirigeantes, salariées et consommatrices de produits et services, renforçant ainsi leur participation à l’économie conformément à l’initiative « 2X Challenge ». La promotion du rôle des femmes est une priorité de longue date du groupe BCI, dont 47% de employés et 30% des cadres dirigeants sont des femmes.

De plus, grâce aux ressources de la BEI et au soutien de la Commission européenne, la BCI pourra accroitre ses efforts de financement d’investissements verts, en ligne avec les priorités de l’UE en matière d’atténuation et de résilience face aux effets du changement climatique inscrites dans la stratégie Global Gateway. A titre d’exemple, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'agriculture durable, la collecte, le traitement et le transport des déchets, l'approvisionnement en eau, ou la prévention de la pollution sont autant de secteurs qui pourront bénéficier d’investissements grâce à cet accord. En outre, la BEI fournira à la BCI une assistance technique destinée à soutenir la BCI dans son engagement climatique

"Ce nouveau chapitre de la coopération entre la BEI et la BCI renouvelle un partenariat de 20 ans en faveur des PME mauritaniennes et confirme la confiance mutuelle entre nos institutions ainsi que la coopération fructueuse entre l’Union européenne et la Mauritanie. Nous avons à cœur, à la BCI, d’accompagner les jeunes et les femmes entrepreneurs de Mauritanie, et nous souhaitons grâce à ce partenariat œuvrer plus encore en faveur du développement durable », a déclaré Monsieur Isselmou Ould Tajidine, Président de la BCI.

« Ce nouveau partenariat avec la BEI, établi grâce au soutien de l’Union européenne, permettra de renforcer le développement des entreprises mauritaniennes, principalement les PMEs en permettant plus particulièrement aux jeunes et aux femmes d’accéder au financement. » a déclaré Markus Berndt, Directeur exécutif de la BEI Monde. Et d’ajouter : « Il s’agit de la première opération de la Banque européenne d’investissement en Afrique de l’Ouest et Centrale entrant dans le cadre du nouvel Accord de Samoa entre l’Union européenne et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Nous sommes honorés de reconduire le partenariat engagé avec la BCI il y a plus de vingt ans et nous espérons ainsi renforcer notre soutien au développement du secteur privé mauritanien, tout en contribuant à créer des opportunités pour la jeunesse et les femmes de Mauritanie ».

Son Excellence M. Gwilym Jones, Ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République Islamique de la Mauritanie, a souligné l’importance de cette signature comme l’une des matérialisation concrète des engagements pris par Présidente von der Leyen lors de sa visite en Mauritanie le 8 février, concernant le renforcement du partenariat UE-Mauritanie dans le cadre de la stratégie Global Gateway : « cette initiative renforce l’important soutien de l’Union européenne pour le développement socio-économique du pays, l’emploi des jeunes et des femmes et l’amélioration des conditions de vie des populations tout en œuvrant à une double transition écologique et énergétique réussie ».

Informations générales

À propos de la Banque européenne d'investissement

La Banque européenne d'investissement (BEI) est l'institution de prêt de l'Union européenne (UE) détenue par ses États membres. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements sains afin de contribuer à la réalisation des objectifs politiques de l'UE

La BEI est un partenaire solide des pays africains depuis plus de 55 ans. A travers EIB Global, la banque renforce sa présence en Afrique. Au cours de la dernière décennie, la BEI a fourni plus de 28 milliards d'euros pour des investissements dans les technologies innovantes, l'énergie verte, l'eau, l'éducation, l'agriculture, les télécommunications, la santé et les entreprises dans 40 pays du continent. Rien que depuis le début de la pandémie en 2019-2020, la BEI a fourni plus de 8,5 milliards d'euros pour de nouveaux investissements privés et publics dans toute l'Afrique.

EIB Global est la branche spécialisée du Groupe BEI qui se consacre à accroître l'impact des partenariats internationaux et du financement du développement. EIB Global est conçu pour favoriser un partenariat solide et ciblé au sein de Team Europe, aux côtés d'autres institutions de financement du développement et de la société civile. EIB Global rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales grâce à nos bureaux à travers le monde.

Site internet www.eib.org

https://twitter.com/EIBGlobal

https://www.linkedin.com/company/eib-global/

À propos de la Banque pour le Commerce et l’Industrie

La Banque Pour le Commerce et l'Industrie (BCI), fondée en 1999, propose une large gamme de services financiers aux particuliers, entreprises et institutions. Il s’agit de la banque mauritanienne la plus orientée vers l’international, grâce à des filiales bancaires au Mali, en Guinée et au Sénégal et à un vaste réseau de banques correspondantes qui font de cette institution un partenaire privilégié des entreprises souhaitant investir en Mauritanie, notamment dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications et des transports, et pour les entreprises domestiques s'appuyant sur les importations ou les exportations, notamment dans les industries agroalimentaires et minières.

Site internet : www.bci-banque.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bci.com

Facebook : BCI - Banque pour le Commerce et l'Industrie | Nouakchott | Facebook

À propos des priorités de l’Union européenne en République Islamique de Mauritanie

L’union européenne est présente en Mauritanie depuis 50 ans. Aux côtés des États membres (l’Équipe Europe), elle œuvre pour le développement socio-économique du pays, en s’engageant dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la formation technique et professionnelle, de l’environnement, de l’énergie, et de l’appui au secteur privé et notamment aux secteurs productifs de la pêche, l’agriculture et l’élevage. Elle accompagne également le pays dans le domaine de la gouvernance, en travaillant à la modernisation de l’administration publique, et en s’impliquant dans les domaines de la sécurité et la stabilité, et la gestion de la migration. Dans le cadre de la programmation 2021-2024 une enveloppe de 125 millions d’euros a été mise à disposition, afin de poursuivre les priorités suivantes (1) développement humain; (2) transition vers une économie verte et bleue; et (3) Gouvernance. L’Action de l’Union européenne en Mauritanie s’inscrit dans le cadre de l’Initiative Global Gateway, qui vise à développer des connexions durables et fiables, au service des citoyens et de la planète.

