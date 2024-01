Mattel soutient le champion d’échecs Abderrahim Taleb Mohamed

Dans le cadre de sa stratégie d'entreprise citoyenne engagée dans la promotion des talents mauritaniens, Mattel, leader des télécommunications en Mauritanie, annonce la signature d’une convention de partenariat avec Abderrahim Taleb Mohamed, champion international des échecs.

En contribuant au développement de la carrière sportive d’Abderrahim Taleb Mohamed, Mattel confirme son engagement à contribuer au rayonnement de la jeunesse mauritanienne à l’international. Le parcours impressionnant de Abderrahim reflète des valeurs d’innovation et d’excellence que Mattel souhaite promouvoir.

Déjà considéré comme l’une des icônes du sport en Mauritanie malgré son jeune âge, Abderrahim Taleb Mohamed est co-champion d'Afrique des moins de 20 ans en 2022 et vice-champion arabe des moins de 18 ans en 2022. Il est également maître international d'échecs et le joueur mauritanien ayant le meilleur classement international. Il a brillamment remporté la première place dans plusieurs catégories au Festival international de San Cristobal 2023 en Espagne et la première place des moins de 18 ans lors des championnats de la francophonie organisés en 2023 en Côte d’Ivoire.