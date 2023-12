Ghazouani à Kaédi le 28 décembre 

Initialement attendu dans la capitale de la wilaya du Gorgol le 12 décembre dernier, le président Mohamed Cheikh El Ghazouani, sera finalement à Kaédi le jeudi 28 décembre prochain, pour une visite de travail.

Les pontes d’INSAF du département sont déjà à pied d’œuvre pour mobiliser les troupes et réserver un accueil chaleureux au président de la République, en cette fin d’année 2023.

Au cours de sa présence à Kaédi, qui s’inscrit dans le cadre d’un marathon pré-électoral national dont les étapes précédentes ont été le Hodh Oriental, Nouadhibou, l’Adrar, le Brakna et le Trarza, le chef de l’Etat va inaugurer une série de projets d’un grand intérêt économique et social.

Mais au-delà du rituel des inaugurations, Mohamed Cheikh El Ghazeouani sera attendu sur le problème de l’accès des populations à l’état-civil, dans le contexte d’un enrôlement complémentaire dont la fin officielle annoncée pour le 31 décembre 2023, est contestée par de nombreuses voix, qui rappellent que celle-ci relève d’un droit universel.