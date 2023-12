Le Réseau Djiguène Diom (R3D) lance officiellement ses activités

Le Réseau pour le Développement ‘’Djiguène Diom’’ (Femmes propriétaires) n’a pas fait dans la dentelle. Sous la houlette de sa présidente, Mme Habibatou Ba, il a sonné la mobilisation, dimanche 24 décembre, au palais des congrès de Nouakchott qui a refusé du monde. Pour le lancement des activités de développement économiques et sociales des femmes, placé sous le patronage de Madame la Ministre des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la famille, 5000 membres du réseau organisé en groupement d’intérêt Economique, en coopératives ou associations venus de Riyad, Arafat, ElMina et Sebkha ont répondu à l’appel.

Mme Ba ne cachait pas sa satisfaction. Profitant de la circonstance, elle a lancé un appel aux autorités et aux partenaires au développement pour appuyer les femmes battantes qui ont décidé de se battre pour juguler la pauvreté. Mme Ba a indiqué que le Réseau est un cadre propice à l’amélioration des conditions de vie des femmes. Depuis sa mise en place, le réseau s’est attelé à organiser un forum pour regrouper les femmes en coopératives et GIE. Ces femmes exercent plusieurs activités : couture, teinture, coiffure, transformations des produits locaux, pêche. Le réseau entend établir des partenariats en vue de permettre une autonomisation financière de ses membres.

Par ailleurs présidente de l’ONG Association pour la protection assistance des femmes et enfants en Mauritanie (APA FEM), Mme Habibatou Ba a remercié Monsieur Dia Oumar qui en tant que conseiller, a été d’un grand apport pour le réseau. Elle a également remercié le Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille et le maire de Riyad, M.Idriss Kane.

Quant à Mme Coumba Diallo, secrétaire général du Réseau, elle a indiqué que le lancement des activités économiques et sociales du Réseau constitue une occasion pour montrer que nous, « femmes mauritaniennes modestes, peu formées et pas du tout encadrées, nous nous sommes organisées pour travailler et produire. La Mauritanie encourage l’autonomisation économique des femmes depuis toujours, pour impliquer les organisations féminines dans le processus de développement. »

‘’Nous souhaitons attirer l’attention de notre Gouvernement et les partenaires au développement de la Mauritanie qui travaillent pour l’autonomisation économique des Femmes, afin de nous accompagner pour améliorer nos activités, nos outils de travail et nos méthodes de production et de transformation des produits locaux. Nous espérons votre encouragement pour valoriser les potentiels innovateurs de nos membres’’, espère-t-elle.

Mme Diallo a estimé que ‘’ l’indépendance économique passe par la production locale, la valorisation par la transformation et la conservation pour assurer l’autosuffisance alimentaire, la compétitivité et l’accès aux marchés.‘

‘’Le Réseau Djiguène Diom (R3D) en tant que support économique de ses membres, a pour mission de développer une économie basée sur la solidarité et le renforcement de la qualité des services, dans tous les secteurs d’activités de ses membres, et leur capacité à accroître leurs affaires en créant plus de valeurs et d’emplois’’, a précisé Mme Diallo. A l’attention des autorités et des partenaires, Mme Diallo les a exhortés : ‘’Nous sollicitons votre soutien pour atteindre nos objectifs à savoir l’autonomie économique des femmes membres du réseau, qui sont aujourd’hui près de 5000, et vont encore augmenter avec l’élargissement du réseau’’.

Avant de conclure, la secrétaire générale a affirmé que ‘’Djiguène Diom développe les conditions d’un écosystème favorable à l’entreprenariat et aux affaires afin de consolider et de pérenniser la dynamique d’une économie locale de solidarité efficace ''.

La représentante du Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille a salué la tenue de cette manifestation, réitérant la disponibilité de son département à appuyer les femmes engagées dans le développement. Le maire de Riyadh, M.Idriss Kane a manifesté de son côté la disponibilité de sa municipalité à soutenir ce genre d’initiatives avant de saluer le courage et la détermination de ces braves femmes.