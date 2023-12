Rappel des troupes de l’UFP pour la Palestine et le Pacte Républicain

Les massacres perpétrés par l’armée israélienne dans la bande de Gaza et le Pacte Républicain, scellé entre le pouvoir du président Mohamed Cheikh El Ghazouani, et deux partis de l’opposition, ont été les points abordés au cours du meeting organisé par l’Union des Forces de Progrès (UFP), dimanche 24 décembre en fin d’après-midi, à l’ancienne Maison des Jeunes de Nouakchott.

Le rassemblement s’est déroulé en présence d’un représentant de l’ambassade de Palestine, qui s’est adressé à l’assistance, pour remercier le peuple mauritanien de son soutien historique constant, à la cause palestinienne.

Mohamed ould Maouloud, leader de l’UFP, a par la suite pris la parole pour dénoncer la diplomatie des puissances occidentales « soutiens de l’occupation israélienne et complices de massacres d’enfants ».

Au plan national, Maouloud a appelé à la mise en œuvre du Pacte Républicain, « voie appropriée pour trouver une solution à tous nos problèmes ».

Le PR a été signé il y a quelques mois, entre le pouvoir d’un côté, l’Union des Forces de Progrès (UFP) et le Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD) de l’autre..

Le leader de l’UFP a rappelé les 18 points du document et le contexte géopolitique d’une région du Sahel en crise profonde.

Ces points portent sur « l’unité nationale, l’exigence d’une amélioration des conditions de vie des citoyens confrontés à une hausse vertigineuse des prix et une érosion du pouvoir d’achat, l’officialisation et l’enseignement des langues nationales, la lutte contre la mauvaise gouvernance et la corruption…. ».