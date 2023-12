Mauritanie : le Consortium HPC Hamburg et Meen & Meen retenus pour la réalisation d’un Plan Directeur de Développement du Port de Nouakchott dit PANPA

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics de la Mauritanie vient de publier sur son site web la liste des entreprises pré-qualifiées pour effectuer l’étude d’un schéma directeur de développement du Port de Nouakchott pour les 20 prochaines années. (www.armp.mr)



Les entreprises retenues à concourir pour cette mission sont :



1. Consortium HPC Hamburg/Sellhorn Engineering/Meen & Meen

2. Consortium Inddigo/Catram

3. Consortium Egis/Mille407

4. Artelia

5. Inros Lackner



Le Port de Nouakchott est un port en eau profonde, situé à 15 km au sud de la ville de Nouakchott. Conçu initialement pour un tonnage nominal de 900.000 tonnes, il réalise aujourd’hui un trafic qui s’élève à plus de 5.000.000 tonnes par an, en progression constante.



Disposant d’une superficie d’environ 140 km2, le Port entend favoriser l’éclosion d’industries modernes tournées vers l’exportation, et faciliter les échanges avec le reste du monde.



L’essor croissant des secteurs gaziers et pétroliers, les perspectives d’exportations minières via le Port et l’évolution du flux commercial en direction du Mali, entre autres, nécessitent que celui-ci s’adapte à une demande en constante progression.



C’est dans cette perspective que le Port de Nouakchott prévoit de transformer la zone portuaire en un véritable pôle de développement économique et dans le but de diversifier ses services tout en optimisant la gestion de son espace pour les deux décennies à venir.



Au vu des entreprises et groupements d’entreprises en course, la concurrence s’annonce Allemagne-France avec du côté allemand deux mastodontes du secteur : le Port de Hambourg et le Groupe Sellhorn, soutenus par la firme mauritanienne Meen & Meen, leader en matière d’études stratégiques dans les secteurs gazier et énergétique.

