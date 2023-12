Visite présidentielle au Gorgol : Le PCR organise une réunion de cadres

Dans le cadre des préparatifs de la prochaine visite du président de la République à Kaédi, capitale du Gorgol, prévue le 28 décembre, le président du conseil régional, M. Bâ Amadou Abou a organisé, chez lui, ce vendredi 22 décembre, une rencontre avec les cadres de sa région. Parmi les nombreux participants à cette rencontre, on note, entre autres, Mme Djindah Ball, vice-présidente du parti INSAF, M. Dia Moctar Malal, Dg de l’AMI, Mme Aissata Daouda Diallo, conseillère à la présidence de la République. Cette réunion avait pour but de sensibiliser en vue de mobiliser l’ensemble des ressortissants de la région (élus, cadres et populations du terroir) pour la réussite de la visite du président dans la capitale du Gorgol. A cet effet, les participants à la réunion ont lancé un appel à tous pour atteindre cet objectif. Le Gorgol doit donner un éclat particulier à cette visite de travail du président de la République qui vient pour inaugurer des chantiers qui jalonnent les quatre ans de son premier quinquennat, s'enquérir de la situation des populations et échanger avec les cadres, explique la vice-présidente du parti INSAF. Pour cela, poursuit-elle, les ressortissants de la région et de Kaédi en particulier doivent descendre massivement sur le terrain pour mobiliser les leurs. Réussir cette visite intervenant à quelques mois, de la prochaine présidentielle, est un gros challenge pour le Gorgol. A cet effet, les participants entendent prendre toutes les dispositions afin de relever le défi. La réunion s'est déroulée dans une atmosphère cordiale, avec des échanges francs et empreints d’engagements.