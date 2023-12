Autonomisation des Femmes dans le numérique : La première dame visite le stand de la FS

La Première Dame, Dr. Meriem Fadel Dah, accompagnée de l'épouse du Président Sénégalais, Mme Mariem Faye Sall, ont visité le stand de la Fédération des Services à l'exposition organisée en marge de la conférence internationale sur le rôle des femmes leaders dans l’autonomisation des femmes dans le domaine du numérique.

Elles ont été reçues à l'entrée du pavillon par Mohamed Ould Waled, Président de la Fédération, qui a donné une brève présentation de la Fédération et a également souhaité la bienvenue à l'épouse du Président sénégalais, soulignant le niveau des relations entre les deux pays et leur dirigeant.

Trois filles ont donné des explications sur leur production mauritanienne :

1- iMauritanie : Une solution collaborative qui crée un canal de communication direct et fiable entre usagers et administrations à travers une application mobile conviviale remontant les contributions d’amélioration des services et rapprochant ainsi le citoyen de l’administration.

2- SOS AFIA : Elle vise à réduire le taux de mortalité des mères et des enfants en proposant des rappels automatiques de leur visite médicale prénatales/postnatales, la possibilité de réserver leur rendez-vous et enfin en leur offrant accès au marketplace grâce à une application web/mobile.

3- HALTY : C'est une application qui redéfinit l’expérience beauté en offrant une gamme complète de services à portée de main.

La Première Dame a exprimé son admiration pour ces projets et a félicité les responsables de la Fédération.