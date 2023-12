CNC : 40 enfants débarrassés de malformations cardiaques par cathétérisme cardiaque

Une quarantaine d’enfants, nés avec des malformations cardiaques, viennent d’être débarrassés de cette pathologie grâce au passage d’une mission du croissant rouge du Qatar au centre national de cardiologie (CNC) de Nouakchott.

Démarrée depuis le mercredi 6 décembre, pour une durée de cinq jours, cette mission se compose de cinq médecins et techniciens du cathétérisme cardiaque pédiatrique, une pratique qui se développe depuis peu en Mauritanie. La mission a donc pris en charge des enfants malades démunis et dont les chances d’être opérés à l’étranger sont très faibles; « l’opération étant très complexe et onéreuse, elle est pratiquée sans anesthésie et sans chirurgie », indique le Pr. Ahmed Eba El Welaty, directeur du CNC.

Outre les actes de cathétérisme cardiaque pédiatrique réalisés au profit des enfants indigents, cette mission a permis également au CNC de renforcer les capacités de son personnel en matière de cardiologie pédiatrique dont l’équipe, au sein de l’établissement s’étoffe petit à petit.