Star Oil Mauritanie : Une percée spectaculaire

La nouvelle vient de tomber. Star OilS. A., le géant mauritanien des hydrocarbures, a finalisé le vendredi 1erDécembre l’acquisition de l’ensemble des titres que Total-Energie détenait au sein de la Société-Total Marketing Tchad. Mais Star Oil Mauritanie ne boucle pas la boucle : elle poursuit plutôt sa percée en Afrique. Cette société, dirigée par le mauritanien Tidiani ben Al Houssein, étend donc ses tentacules sur toute l’Afrique de l’Ouest. La voilà en passe d’y devenir le leader incontesté dans l’importation, la distribution et la gestion logistique des produits pétroliers.

Déjà présent en Mauritanie (son siège local et national), le Groupe Star Oil S.A. s’est imposé par sa compétence et son ISO de bonne gestion au Mali, en Guinée, au Sénégal, en Gambie, en Cote d’Ivoire et au Niger. Au terme de la dernière cession en date, la Société mauritanienne sera renommée au Tchad Star Oil Tchad. À ce titre, les filiales de la Compagnie Star Oil Group deviennent de facto actionnaires de Total Marketing Tchad, une société qui opère au sein d’un important réseau de stations services en charge de la commercialisation des produits pétroliers, de ses dérivés, des lubrifiants, mais aussi le ravitaillement en carburant des avions de lignes et autres aéronefs.

Après trente ans de patients efforts

Star Oil S.A. s’engage par l’accord conclu à poursuivre les activités dans les mêmes conditions que l’ex-Total Marketing Tchad Société, à respecter les obligations de celle-ci et à engager sa responsabilité dans les mêmes conditions, sans interrompre ses activités, tant sur le plan légal que sur le plan juridique. À travers sa nouvelle filiale tchadienne, Star Oil Group SA Mauritanie s’engage par ailleurs à respecter toutes les obligations financières et commerciales de la société rachetée et à poursuivre les actions sociales tout en préservant l’environnement. Par son savoir-faire, sa bonne gestion et sa bonne gouvernance, Star Oil Group S.A. s’apprête ainsi à jouer un rôle d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire économique de la Mauritanie sur le continent africain.

Son PDG Tidiani ben Al Housseïn qui a forgé par sa patience et sa compétence cette gigantesque machine entra dans le domaine des hydrocarbures en Avril 1990 au service d’une filiale du groupe britannique BP. Treize ans plus tard, en 2003, sa société se « mauritanise » en devenant Star Oil. Elle contracte avec BP, ELF, Total, Exxon-Mobil, s’enrichissant d’hommes d’expériences et de savoir-faire. Vingt ans après ses premiers pas dans la cour des grands, Star Oil Group S.A. donne aujourd’hui le gage de la bonne santé financière et économique de ses activités commerciales. On l’aura compris : Le nom de ce géant des hydrocarbures cache derrière le profil d’un homme humble, très réservé, très compétent et réellement amoureux de son pays. C’est dommage que ce grand dirigeant d’entreprise – grand mais physiquement guère plus de trois pommes – soit plus connu et distingué ailleurs dans le Monde qu’en sa propre patrie. Décoré de nombreuses médailles et distinctions au Mali, en Gambie, au Sénégal, en Guinée et au Niger, cet homme qui se distingua par des décisions de grand patriote, lors de situations difficiles pour la Mauritanie, n’y a jamais été distingué ni décoré. Une injustice protocolaire que l’État doit réparer.

Mohamed Chighali

Journaliste indépendant