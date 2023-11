Vers le renforcement de la couverture assurance-maladie

Plusieurs dizaines de milliers de mauritaniens pourraient bénéficier bientôt, d’une extension de la couverture de l’assurance-maladie.

C’est dans cette perspective que le gouvernement a examiné et adopté un projet de loi abrogeant et remplaçant certaines dispositions de

l’ordonnance 2005-006 du 29 septembre 2005 modifié, portant institution d’un régime d’assurance-maladie, au cours de sa réunion

hebdomadaire du mercredi 29 novembre 2023.

Ce projet de loi « vise à consolider les réformes mises en œuvre par le gouvernement depuis 2019, pour renforcer la solidarité et la cohésion sociale nationale des populations, dont la santé constitue un élément fondamental ».

Ainsi, le nouveau texte « vise à étendre la couverture de l’assurance-maladie aux ayants droit de l’assuré social décédé afin de bénéficier des services de la Caisse Nationale d’Assurance

Maladie (CNAM) et contribuer ainsi à l’amélioration des conditions de santé des populations », selon le communiqué publié à l’issue du Conseil des Ministres.