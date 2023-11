Lancement officiel du Comité d’affaires Espagne-Mauritanie par les Chambres de Commerce de Mauritanie et des Iles canaries

Le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie, M. Cheikh El Avia Ould Mohamed Khouna, a participé, en compagnie de son adjoint, M. Mohamed Ould Waled, à la cérémonie de lancement et d’inauguration du Conseil d’affaires Espagne-Mauritanie, tenue mardi dernier à Tenerife, Iles Canaries.

Les présidents ont été reçus par SEM. Fernando Clavijo, chef du gouvernement des îles Canaries, où ils ont passé en revue les excellentes relations de coopération entre les institutions du secteur privé et les hommes d’affaires des deux pays et les moyens de les développer davantage.

A l’occasion du lancement du Conseil d’affaires Espagne-Mauritanie, le Président de la Chambre de Commerce de Mauritanie a salué l’intérêt porté par les autorités régionales locales des îles Canaries au développement de la coopération économique avec la région ouest-africaine, en général, et avec la Mauritanie, en particulier, qui est incarné par le traité de bon voisinage signé récemment entre les deux pays.

À cet égard, le président du gouvernement canarien a exprimé un intérêt particulier pour le développement et le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les secteurs privés de deux pays amis, et s’est félicité du lancement du Conseil d’affaires, créé à cet effet.

En marge du lancement des travaux du Conseil, la délégation mauritanienne a assisté aux travaux d’un forum économique qui s’est tenu à Las Palmas le 22 novembre, un forum organisé pour la première fois conjointement par la Fédération des chambres de commerce de l’Afrique de l’Ouest et les chambres de commerce espagnoles.

Ce grand événement a été l’occasion pour de nombreuses rencontres bilatérales prometteuses entre les responsables des chambres présentes, les chefs d’entreprises et les auto-entrepreneurs des deux régions, où ils présenté leurs institutions et les opportunités d’affaires existantes, au cours de séances B2B, pour promouvoir l’investissement étranger dans leurs pays.

La cérémonie s’est déroulée en présence d’hommes d’affaires de divers secteurs économiques (pêche, services, tourisme, commerce, énergie, banque …) et de chefs d’entreprises publiques nationales : transport aérien (MAI) et maritime (ports de Nouakchott, Nouadhibou et Tanit).

M. Mohamed Ould Wald, Président du Groupe Wimex, a été choisi comme président du Conseil d’affaires Espagne-Mauritanie.