AGE CNOSM : Abderrahmane Ethmane plébiscité

Monsieur Abderrahmane Ethmane a été plébiscité lors de l’Assemblée générale élective (AGE) du Comité Nationale Olympique et Sportive mauritanien (CNOSM), tenue le samedi 11 Novembre dans un réceptif hôtelier nouakchottois. Seul candidat en lice, le président sortant a recueilli 44 voix sur 44. Crédité d’un bilan largement positif, le patron de l’olympisme mauritanien va donc présider pour les quatre prochaines années aux destinées du CNOSM. Abderrahmane a remercié les délégués pour la confiance placée de nouveau en lui, promettant de poursuivre l’élan entamé : « Mon équipe et moi allons continuer à travailler ensemble pour l’intérêt du sport mauritanien ». Présidant l’AGE, monsieur Youssouf Fall, président de la FBBRIM, a félicité le président réélu et son comité directeur en leur souhaitant une bonne mandature. Précédant l’AGE, l’Assemblée générale ordinaire (AGO) avait approuvé les statuts du CNOSM, le rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice 2022, le bilan du mandat 2019-2023 et le rapport financier.

Lors de son discours de fin de mandat, Abderrahmane Ethmane a indiqué que « mon équipe et moi-même avons travaillé avec toute la famille sportive nationale pour faire en sorte que le CNOSM joue pleinement la mission qui lui est dévolue : être une organisation œuvrant au développement, à la promotion et à la protection du mouvement olympique en Mauritanie. […] Le moment est venu de rendre compte de nos actions et de les présenter en toute transparence. […] Nous n’avons pas démérité durant ces quatre dernières années. Bien au contraire : ce mandat a été dense, de nombreuses actions ont été menées dans le domaine de la bonne gouvernance et de la modernisation de l’administration, avec l’élaboration d’un manuel de procédures et d’un plan stratégique de développement, la révision des statuts et du règlement intérieur du CNOSM, l’établissement d’un organigramme, l’acquisition d’un logiciel de comptabilité, la réhabilitation et l’équipement des locaux du CNOSM, etc. Mais aussi en matière d’appui financier, en équipements et en locaux aux fédérations sportives nationales pour qu’elles puissent à la fois organiser des compétitions nationales, participer à des activités à l’extérieur et faire face aux frais de cotisations aux fédérations internationales. […] Il reste cependant encore des choses à faire, en dépit de notre implication sans faille ».

Il a remercié ses collaborateurs, les membres du bureau permanent, les membres du comité directeur et le personnel du CNOSM, d’avoir su produire avec lui ce climat de bonne entente, confiance et estime réciproques. « Ainsi avons-nous pu assumer nos responsabilités et résoudre les problèmes, avec une seule idée en tête : œuvrer pour le bien des membres du CNOSM et de la famille sportive nationale ». Et d’adresser également ses plus vifs remerciements à la Solidarité Olympique et à l’ACNOA pour leur soutien sans faille « sans lequel nous n'aurions pu mener à bien nos activités », et également au ministère chargé des Sports pour « son accompagnement constant ».

Il conclut : « Malgré des moyens limités et un contexte difficile –la pandémie Covid19 en 2021 a obligé le CNOSM à surseoir à certaines de ses activités – nous avons réussi à mettre en œuvre de nombreuses actions. La plupart de nos engagements pris devant vous en 2019 ont pu être réalisés ! Nous en avons même ajouté d’autres, imprévus. […] Demain, c’est avec la même énergie et la même détermination que nous poursuivrons notre action ! ».

Après le vote de l’AGE, monsieur Abderrahmane Ethmane a exprimé sa satisfaction au micro de RimSport : « Je suis très satisfait. Je remercie les membres de l’AGE pour la confiance placée en ma modeste personne et en notre liste. Ce geste constitue une sorte de reconnaissance pour le travail réalisé durant le mandat écoulé. Nous continuerons, incha Allahou, sur le même élan. Cette confiance nous donne plus de responsabilité à défendre et essayer d’améliorer la pratique et le développement du sport en Mauritanie ». Notons enfin que deux nouvelles figures – Meïmouna mint Mohamed, de la fédération d’aviron, et Moulay Brahim Hemam, de la fédération des échecs – font leur entrée dans le nouveau bureau.

Feuille de route pour la nouvelle mandature

Aussitôt réélu, monsieur Abderrahmane Ethmane a décliné sa feuille de route : « Au cours du nouveau mandat, nous allons mettre un accent particulier sur la formation des cadres, des jeunes sportifs, des entraîneurs et des arbitres, avec des programmes spéciaux en collaboration avec la Solidarité Olympique (SO) et le Comité International Olympique (CIO). Nous appuierons la restructuration des fédérations pour qu’elles soient plus opérationnelles, dans le cadre de la bonne gouvernance indispensable à la gestion du sport. Nous continuerons à soutenir et défendre sans relâche la famille sportive, en collaboration avec le département de tutelle, notamment avec l’édification d’une salle omnisport et d’un siège pour le CNOSM ».

THIAM Mamadou

-------------------

La Mauritania Airlines transporteur officiel des Mourabitounes

« La compagnie aérienne Mauritania Airlines devient le transporteur officiel de l’équipe nationale de Mauritanie », a annoncé la FFRIM, le samedi 11 Novembre.

-----------

Élim Mondial 2026 :

La liste des 24 Mourabitounes dévoilée

Le sélectionneur national, monsieur Amir Abdou a communiqué, au soir du jeudi 9 Novembre, la liste des 24 joueurs convoqués pour les deux matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026(zone Afrique). Aboubakary Koïta est appelé pour la première fois. Auteur de 8 buts en 12 matchs en Jupiter League (Belgique), l’attaquant de Saint-Trond va donc honorer sa première sélection. Une arrivée qui ne sera pas de trop en l’absence du buteur habituel, Aboubakar Kamara (photo), la deuxième d’affilée après celle d’Octobre. L’avant-centre d’Al-Jazeera (Émirats Arabes Unis) paie ses blessures et son faible temps de jeu – seulement dix minutes… – depuis fin Septembre. Le défenseur central Bakary N’Diaye fait son comeback après trois années d’absence. Le sociétaire d’Al-Quwa Al-Jawiya (Irak) a fait amende honorable et ravalé sa fierté après avoir annoncé prématurément sa retraite internationale.

Les Mourabitounes se déplacent à Kinshasa le 15 Novembre pour affronter la RD Congo et à Dakar le 21 Novembre contre le Soudan du Sud. Ces deux rencontres relèvent des première et deuxième journées des éliminatoires du Mondial 2026. Pour rappel, la Mauritanie, la RDC et le Soudan du Sud se partagent un groupe B relevé avec le Sénégal, immense favori, le Soudan et le Togo.

-----------

AS Pompiers :

Alpha Ba reprend du service

Libre depuis son départ du FC Inter en 2021, Alpha Ba reprend du service. Le jeune technicien s’attèle aux commandes de l'AS Pompier[p1] s, après l’éviction de Housseïn Massoud et de son staff pour « insuffisances de résultats ». Pour sa première sur le banc des soldats du feu, l’ancien coach à l'Académie nationale et à l'ACS Ksar s’est contenté d’un nul (1-1) face, ironie du sort, au FC Inter, dans un duel de mal classés.

-----------

Super-D1 :

KFC aux forceps, quadruplé d’El Hassen Demba

Pas de vainqueur (1-1) dans le duel des mal-classés entre l'AS Pompiers et le FC Inter de Nouakchott, lors de la septième journée de Super-D1. Le défenseur El Houssein M'bareck (60') a répondu à l’ouverture du score de Saydou Ndiaye (5'), pour le compte des Pompiers. Bouffée d’oxygène pour les Intéristes qui cèdent l'avant-dernière place à l'ASAC Concorde. Devancée par celle-ci à la différence de buts, l'équipe des pompiers reste toujours à lanterne rouge du classement avec 5 points (-5).

Au terme d'un match spectaculaire, la Garde Nationale surclasse Entou (4-2) avec un quadruplé d’El Hassen Demba et, pour couronner le tout, une expulsion. Les Gardes furent les premiers à donner le la par El Hassen Demba qui claqua à un doublé (18' et 25' sur penalty) avant que Hamza Vilbarka ne réduise le score (35’). Dès le retour de la pause orange, El Hassen Demba poursuivait son show en marquant le troisième, puis le quatrième but… avant d'être expulsé ! Du côté de Kiffa, Hamza Vilbarka a réduit encore le score, une réalisation synonyme de doublé (63’). Avec cette victoire, les hommes du commandant Ahmed ould Éleya remontent au pied du podium avec 11 points (+1) au compteur.

Aux forceps, Kaédi FC arrache la victoire au bout du temps additionnel contre l'ASC SNIM grâce à son buteur-prodige. En déplacement dans la capitale économique, Kaédi FC signe ainsi sa deuxième victoire hors de ses bases. Les hommes du coach Abdoulaye Diallo « Courtaud » ont arraché ce résultat au bout du temps additionnel, grâce à un but de Cheikhna Séméga. Cette deuxième victoire à l'extérieur propulse la formation kaédienne à la quatrième place provisoire, avec 10 points (-2).

-----------

Super-D1 :

FC Nouadhibou, nouveau leader

L’AS Douanes a cédé son fauteuil au FC Nouadhibou, après le match nul blanc concédé devant Chemal FC, à l'issue de la 7ème journée. Au terme d'un match serré âprement disputé, les Douaniers se sont montrés solides en défense, surtout en seconde période après l'expulsion d'Abdellah Rachid, empêchant ainsi les hommes du coach Moussa Ghassoum de profiter de leur supériorité numérique. Au finish, les deux formations se sont donc quittées sur un score nul et vierge (0-0). L’équipe d’Ahmed El Kory « Popo » reste ainsi sur quatre matchs sans défaite mais perd la première place, reprise par FC Nouadhibou qui avait vaincu les King's vendredi dernier.

Après deux revers consécutifs, la formation de la gendarmerie nationale a retrouvé le chemin du succès en s'imposant (1-0) devant le FC Tevragh-Zeïna. Un but matinal (5') de Mohamed Mahmoud a permis aux siens d'enregistrer leur troisième victoire de la saison. Avec désormais 11 points (-1), l'ASC GENDRIM se positionne à la quatrième place du classement.

-----------

Super D1 :

Quatre artificiers avec quatre réalisations trônent en tête du classement des buteurs

C'est le mano à mano au classement des buteurs après sept matches disputés. Ousmane Faye (FC Nouadhibou), Sidi Bouna Amar (FC Nouadhibou), Cheikhna Semega (Kaédi FC) et El Hacen Demba (AS Garde) totalisent chacun quatre réalisations. Ils sont suivis par une pléthore de six joueurs à trois réalisations : Saleck Mohamed Mkaïligué (FC TVZ), Sidi Abdoullah Touda (Nouakchott King's), Abderrahmane Ndiaye (AS Douanes), Ely Cheikh Voulany (AS Douanes), Abderrahmane Galaye (Chemal FC) et Hamza Vilbarka (ASC Entou).

-----------

Super D2 :

Démarrage calé au 21 Décembre

Le département des compétitions de la FFRIM a fixé au 21 Décembre prochain le démarrage de la Super D2 (saison 2023-2024). Dans sa correspondance adressée aux présidents des clubs, le manager général leur a fait savoir que la procédure d’enregistrement des joueurs débutera le 30 Novembre. Dans la foulée, le département des compétitions a prié les responsables de club à satisfaire aux exigences administratives, notamment en ce qui concerne le formulaire d’engagement accompagnant le cahier de charges. Lesdits dirigeants sont conviés à une réunion de travail durant laquelle le tirage sera effectué. Elle se tiendra le 4 Décembre à 17h30 au siège de la FFRIM.

-----------

Démarrage des compétitions nationales de petites catégories

Les compétitions nationales de petites catégories « zone Nouakchott » ont débuté vendredi sur les pelouses annexes du stade Cheikha Boïdiya. Le coup d’envoi des championnats nationaux de jeunes – ils concernent les catégories des moins de 15 ans, moins de 17 ans et moins de 20 ans – a été donné en présence du Directeur Technique National, monsieur Luis Fuertès et du responsable du département des compétitions nationales à la FFRIM, monsieur Abderrahmane Mohamed. Seize équipes de chaque catégorie prennent part à cette phase régionale qui débouchera sur une phase nationale avec la participation des formations de l’intérieur du pays.

-----------

Tournoi OCO :

Tevragh Zeïna vs Riyaden finale le 18 Novembre

Tevragh Zeïna et Riyad s’affronteront le samedi 18 Novembre 2023 à 18h30 au Stade Olympique, pour la finale du tournoi cadet organisé par l’office du complexe Olympique à l’occasion de son quatrième anniversaire.