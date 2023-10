Coupures d’électricité: Un véritable frein pour les activités économiques

Nouakchott subit des coupures récurrentes d’électricité depuis plusieurs mois, en cette période de forte canicule. L’énergie est une source au caractère transversal, dont la disponibilité conditionne l’exercice de plusieurs activités économiques et sociales.

Ainsi, les perturbations dans la fourniture représentent un véritable frein au développement des pays africains, selon une étude réalisée par des experts commis par la Banque Mondiale.

Ces délestages sont rudement ressentis par les petites startups démarrant à peine leurs activités, le secteur très porteur du numérique et de la digitalisation…

Une contrainte tout aussi valable pour les industries telles que le ciment, dont les grossistes opérant à Nouakchott se plaignent de la baisse de production, qui a chuté de moitié depuis plusieurs semaines.

Une situation de tension portant sur l’offre, qui fait peser des nuages épais et de gros risques sur le marché avec des craintes de rétention à des fins spéculatives et même de hausse du prix de la

tonne de ciment, vendue actuellement à 6500 mru par les détaillants.