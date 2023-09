Nouakchott: Soif sans fin à Riad

Les populations de plusieurs quartiers de Riad, au niveau des secteurs PK 9 et 10, sont confrontées à une interminable coupure d’eau qui dure depuis plus de 2 semaines.

Des revendeurs véreux et sans scrupules profitent à fond de cette situation de pénurie du liquide vital. Ainsi, le fût acheté au prix de 10 MRU à la borne fontaine publique, est revendu aux familles désemparées au prix de 50MRU, et même parfois plus dans certaines circonstances.

Une situation face à laquelle la Société Nationale d’Eau (SNDE), dont le respect du aux abonnés et les exigences de l’esprit citoyen devraient l’amener à expliquer les raisons de l’interminable calvaire des robinets à sec en cette période de forte canicule, garde le silence depuis plusieurs jours.