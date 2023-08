Lexeiba 1: Caravane médicale et 72 heures d’ambiance

Les populations du département de Lexeiba 1 ont vécu un week-end mémorable alliant l’utile et l’agréable, avec l’organisation d’une caravane médicale et un festival de 72 heures.

Ces deux manifestations ont été organisées par le Collectif des Associations des ressortissants de Lexeiba 1 en Mauritanie et dans la diaspora.

La caravane médicale a permis à près de 2000 ressortissants du département de bénéficier de consultations gratuites pour de nombreuses pathologies: diabète, hypertension, maladies cardiaques, ORL, problèmes dentaires, ophtalmologie.....

Les patients ont par la suite reçu des médicaments à titre totalement gratuit.

Après cet élan de haute portée sociale, les populations ont assisté à un carnaval, matérialisé par 72 heures d’ambiance.

Durant trois journées et autant de soirées de musique, danses, représentations théâtrales et joutes sportives.

Un retour sur le patrimoine culturel des populations dans toute leur riche diversité, intervenu en période de vacances.

Le coup d’envoi des manifestations a été donné en présence du hakem de la Moughataa, du député, Kane Mohamed Abdallah et des maires de la moughataa de Lexeiba.