Les employés des garde-côtes mauritaniennes reprennent leurs sit-in

Les employés des garde-côtes mauritaniennes ont repris leurs manifestations mercredi et jeudi derniers, devant le ministère des pêches et de l’économie maritime dans le centre-ville de Nouakchott.

Des sit-in visant à rappeler leur cause et au cours desquels ils ont brandi des banderoles appelant le Président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à intervenir afin de leur rendre justice, demandant également une accélération de la mise à exécution de leur accord conclu avec la Direction des garde-côtes mauritaniennes.

Les protestataires ont indexé la Direction des garde-côtes mauritaniennes de manipulations et de tergiversations dans la mise en œuvre dudit accord signé par un Comité formé après la publication de hautes instructions ordonnant le règlement de ce dossier dont les auteurs réclament depuis des années leurs droits perdus.

Certains de ces employés comptent parmi eux des travailleurs limogés arbitrairement au temps des colonels qui se sont succédés à la direction de l’ex Délégation à la surveillance des pêches et au contrôle en Mer (DSPCM) avant de devenir la Direction des garde-côtes mauritaniennes.

Les modalités de l'accord visant à rendre justice à ces employés sans atteinte à l’une de ses clauses, relative aux travailleurs arbitrairement licenciés et la nécessité de leur réserver le même traitement que leurs autres collègues seront-elles accélérées (arrières fixées de manière forfaitaire à 66 mois en plus des autres droits)??

Les travailleurs victimes de limogeages injustes réclament aussi l'application de l'article 6 du dernier accord, qui stipule l’alignement de leurs droits à ceux de leurs collègues, y compris les arriérés déterminés antérieurement par la Direction de 66 mois comme plafond pour ceux qui ont été révoqués il y a plus de dix ans.

Le célèbre journaliste Zayed Mohamed avait consacré sa célèbre émission sur Radio Mauritanides à la question des inspecteurs de la marine.

Une émission au cours de laquelle, il avait reçu comme invité l'inspecteur Sidi Ould Abdi, qui s’était longuement appesanti sur la question et présenté les revendications des employés des garde-côtes mauritaniennes.

