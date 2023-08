Assainissement : Rendre accessible le grand marché de Sebkha

C’est l’objectif d’une vaste opération de nettoyage organisée, le mardi 8 août 23, par la mairie de Sebkha et les autorités administratives. En effet, nul n’ignore qu’un désordre règne dans ce grand marché. Les boutiquiers et les commerçants ambulants occupent les devantures et les rues bitumées de cet important marché, ils obstruent presque tous les passages. Les habits, les fruits, les légumes, les poissons et autres sont exposés dans les grandes rues passantes. Du coup, les usagers du marché éprouvent d’énormes difficultés de s’y mouvoir, exposés qu’ils sont aussi aux vols. Une véritable galère, particulièrement pendant les fêtes religieuses Plus grave, les voitures ne peuvent plus emprunter les deux principaux axes qui traversent ce marché, squattées qu’elles sont par différents commerces. On peut y passer des heures à cause d’embouteillages sauvages et injustifiées. C’est du véritable je m’en foutisme. Pour le nouveau maire de la commune de Sebkha, Bâ Ismaila qui était à la manœuvre, « cette situation pose un sérieux problème de sécurité publique, car, en cas d’incendie, qu’à Allah ne plaise, les véhicules de la sécurité civile et des forces de l’ordre et autres sauveteurs, ne pourraient pas accéder ni aux portes d’entrée, ni à l’intérieur du marché. » D’où la forte mobilisation qu’il y a eu ce mardi ; le Wali de Nouakchott Ouest et le Hakem étaient présents aux côtés des éléments de la police, de la garde nationale qui pour ont dégagé les différentes voies d’accès et de passage du marché squattés par les boutiquiers et les commerçants ambulants, les pousse-pousse… Cette opération d’envergure fut aussi l’occasion de nettoyer de fond en comble, les rues avoisinantes, débarrassées de leurs immondices. Résultat de la campagne, la mobilité est rétablie au niveau du marché, on s’y déplace aisément, à la grande joie des usagers qui, comme on le sait, accueille les clients qui viennent de tous les quartiers de la capitale. Il faut rappeler au passage que le marché de Sebkha est aussi exposé aux inondations ; à chaque fois que quelques gouttes de pluie s’abattent sur la capitale, le marché se noie.

Espérons qu’il ne s’agit pas là d’opération coup de poing, comme on y est habitué depuis des années, mais d’une réelle volonté d’assainir ce grand marché. Pour cela, il faudra engager de fortes et vastes campagnes de sensibilisation des commerçants et d’autres usagers. L’initiative revient aux élus et autorités administratives. L’édile de Sebkha avait indiqué dans son programme de campagne électorale faire de la question d’assainissement, une question prioritaire.