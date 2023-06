Transport : le calvaire du tronçon Boghe/Kaédi

A plusieurs endroits du tronçon routier Boghé/Kaédi, longue d’une centaine de kilomètres, on constate une dégradation de la chaussée qui a abouti à une disparition du bitume.

Ainsi, les autorités entreprennent actuellement des réfections notamment sur l’axe Bababe/Niabina, soit une vingtaine de kilomètres.

Entamées sans la mesure préalable qui devait consister à la création d’un axe routier secondaire non bitumé, régulièrement entretenu, ces travaux sont à l’origine d’un véritable calvaire pour les automobilistes obligés d’emprunter des voix sans aucune balise, sur un terrain difficile, qui cause d’énormes dégâts sur les véhicules légers.