Néma et Kiffa : Biram en démonstration de force

La tribune centrale de Kiffa sise au quartier administratif a servi de cadre à un grand rendez-vous du pôle de l’alternance caractérisé par une véritable marée humaine. Elle a refusé du monde lors du meeting électoral du pôle de l’alternance, ce vendredi 5 mai. Des milliers de sympathisants ont pris d’assaut dès les premières heures de l’après -midi l’enceinte en dépit de la forte température.

Sous les acclamations du public, Biram a sévèrement critiqué la gestion du pouvoir en place, dénoncé ces dérives, exposé les multiples souffrances des populations avant de mettre un accent particulier sur l’ascension fulgurante de sa campagne. ‘’A Nema, nous avons éclaboussé le parti Insav. Je pense que le réveil va surprendre la vieille garde de la féodalité tribale qui a toujours érigé un mur entre le pouvoir et les déshérités. Cette vieille garde d’auxiliaires et de laudateurs, élus locaux, hommes d’affaires, cadres de l’administration, commis de l’Etat ou politiciens arrivistes recrutés au sein de familles dirigeantes de la communauté maure’’. Cette classe va constater à ses dépens l’émancipation actée des populations servies et des déshérités parmi les maures dans tout l’Est (Tidjikja, Aioun, Néma et Kiffa) où les sympathisants et militants ont assisté à des meetings qui ont fait trembler la terre au dessous des pieds de la classe politique tribalo-féodale dominante’’, selon lui. De l’avis du chef de file du pôle de l’alternance, ‘’ces mobilisations de Néma à Kiffa en passant par Aioun ont éclaboussé les velléités de leadership sur le terrain au sein des opinions et de l’Insav avec la mobilisation des fonds indus volés au peuple. Il y a huit ministres de la wilaya et le président de la République numéro deux du régime mauritanien depuis 2005 et titulaire de la charge présidentielle depuis 2019 avec toute l’influence qu’il a eu en nommant ses collaborateurs dans des postes névralgiques de la haute administration’’.

Et Biram, sous les vivats du public d'enfoncer le clou: ’’Notre confrontation à Kiffa est destinée à exclure l’un des bords à l’image de l’échelle nationale. Nous sommes le parti présidentiel de l’alternance contre le régime militaire en place depuis 1978 qui est à l’origine de tous les maux du pays’’.

Dans la dernière ligne droite de la campagne électorale, l’ancien candidat à la présidentielle de 2019 se réjouit.’’Nous avons pu démontrer que nous sommes capables de mobiliser beaucoup plus que le président Ghazouani dans son propre fief. Nous disposons d’une force mobilisatrice avec une forte implantation capable d’intégrer et de conquérir les cœurs des populations, de produire des discours et des actes qu’attendent les populations. Nous avons démontré que le parti au pouvoir ne peut pas nous égaler en termes de mobilisation mais peut nous devancer dans l’octroi discriminatoire de pièces d’identité et de manipulations de la liste électorale avec une CENI apprivoisée’’, a-il-déclaré. Et d'ajouter: ‘’dans les différentes étapes que nous avons sillonnées de Zouérate à Kiffa en passant par Atar, Akjoujt, Aioun, Rosso et Néma, tout le monde s’est rendu compte qui nous sommes et qui suis ceux qui vendent les chimères et les mensonges. Ceux qui disaient que Biram ‘’gassi’’( est fini) eux, ils existent sur quelle planète ? Où sont-ils sur la scène politique ?Ceux qui disaient tout en mal de nous. Et qui nous dénigraient à la solde de leurs maîtres? Nous sommes face à face. Nous les avons éclaboussés dans toutes les villes. Où sont les analystes de whatsapp ? C’est pourquoi j’ai dit qu’il y a les hommes de whatsapp et les hommes de terrain.´’ BDA précise : ‘’les gens ont détourné mes propos. Ils ont voulu dire que Biram avait dit qu’il va prendre les armes et tuer tous les militaires et prendre ainsi le pouvoir par les armes. Je ne l’ai jamais dit. Je continue de prôner une lutte politique pacifique et déterminée. Une lutte propre contre le pouvoir pour le changement. Dans notre agenda, il y aura des compromis sans compromission bien sûr. Egalement, il y aura des manœuvres pour calmer le jeu. On ne cesse d’arrêter la marche vers la victoire’’.

Avant de terminer, M. Biram Dah Abeid, a appelé les électeurs à voter pour les six listes du pôle de l’alternance, avant de remercier les militants pour leur engagement et leur détermination. La veille à Néma, la batha a été le point d’attraction des sympathisants qui ont réservé un accueil chaleureux à l’ancien candidat à la présidentielle de 2019. Les candidats aux municipales, législatives et aux conseils régionaux du Hodh el Charghi et de l'Assaba ont décliné leurs programmes, promis de solutionner les souffrances des populations avant d’appeler les électeurs à voter massivement en leur faveur.