PNP en sit-in devant la présidence

Plusieurs dizaines d’agents du Personnel Non Permanent (PNP) de l’administration publique issus de différents ministères (intérieur, affaires économiques, développement et promotion des secteurs productifs et d’autres départements) ont organisé un sit-in, devant la présidence de la République, mercredi.

Ces travailleurs, dont certains cumulent plus de 30 ans d’ancienneté et sont proches de la retraite, réclament la mise en œuvre d’une mesure gouvernementale relative à une hausse de leur traitement et quelques autres avantages, annoncée depuis 2019, mais restée jusque là lettre morte.

Ce personnel issu de tous les ministères, a mis sur pied un collectif dont le bureau est dirigé par Zahra mint Sidi Abdallah, pour défendre ses intérêts matériels et moraux.