Le Ministre de l’économie et des finances à Paris et Tokyo: La pêche aux voix

Le ministre de l’Economie et des Finances, Sid’Ahmed ould Bouh, a quitté Nouakchott mardi soir, à destination de Paris et de Tokyo par la suite.

Une mission en Europe et en Asie, dont l’objectif «est le renforcement et le développement des relations de coopération » entre la Mauritanie et les partenaires traditionnels que sont la France et le Japon, selon une dépêche de l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI).

Mais au-delà du partenariat traditionnel, cette tournée du ministre de l’économie et des finances, intervient à quelques semaines de l’élection d’un nouveau président de la Banque Africaine de Développement (BAD), prévue le 29 mai prochain à Abidjan, avec la candidature de notre compatriote, Sidi ould Tah, Directeur Général de la Banque Arabe pour le Développement Economique de l’Afrique (BADEA), parmi les 5 prétendants au fauteuil. La pêche aux voix en quelque sorte pour notre candidat, les deux pays étant actionnaires de cette banque.