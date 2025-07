Panne de convivialité

À Teyarett, un des quartiers populaires de Nouakchott où la criminalité est minime, en comparaison de certaines moughataas où il ne fait pas bon mettre le nez dehors, à partir d’une certaine heure de la nuit, une jeune femme descend d’un taxi en pleine journée. Son sac accroché à l’épaule, elle se croit plus ou moins en sécurité, ne sachant pas que deux lascars à moto la suivent de près. Arrivés à sa hauteur, l’un d’eux lui arrache son sac d’un mouvement brusque. Le temps de se retourner et voilà qu’à deux pas d’elle, les bandits sont fauchés par une voiture ! Ils s’écroulent. L’un meurt sur le coup et l’autre sera transporté à l’hôpital, grièvement blessé. Choquée, elle récupère son sac et poursuit son chemin. Il ne s’agit là que d’un exemple parmi d’autres…

Les vols à l’arraché ou à main armée, les viols et assassinats sont devenus le lot quotidien de plusieurs quartiers de la capitale. Malgré les efforts de la police, les patrouilles nocturnes de la Garde et de la gendarmerie, l’insécurité ne cesse de gagner du terrain ; jusqu’en en plein jour, comme on l’a vu. Pourtant les violons des commissariats et les maisons d’arrêt ne désemplissent pas. C’est que le mal est profond.

Ruraux jusqu’à une date récente, les Mauritaniens n’ont toujours pas assimilé que la sécurité, en ville, implique des règles spécifiques dans le comportement et les réflexes. Tout comme le manque d’instruction, l’ennui, le manque de repères et de ressources, dans un univers où la hiérarchie de l’être, c’est d’abord celle du pouvoir de consommation, forment un terreau favorable à la délinquance… Dépassés par la rue, les parents démissionnent d’autant plus vite qu’aucune organisation de quartier ne se développe. Un cocktail au final explosif dont on n’éteindra pas les risques en se contentant de réprimer ses méfaits. Il y a à rétablir, partout, une convivialité entre le dedans et le dehors, le domicile et la rue, les décisions d’en haut et celles d’en bas, les besoins de la communauté et ceux de chacun, dès son plus jeune âge…

Ahmed ould Cheikh