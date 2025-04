Nouadhibou : Aucune nouvelle des cinq marins disparus en mer

Les opérations de recherche se poursuivent toujours pour retrouver les cinq marins portés disparus en mer depuis le chavirement de leur embarcation, suite à une collision avec un bateau de pêche survenue dans la soirée du 10 avril 2025, qui a entraîné le naufrage de leur pirogue.

Les recherches se poursuivent, tant en profondeur qu’en surface, selon un communiqué du ministère de la Pêche et des Infrastructures Maritimes et Portuaires, dans un rayon de cinq milles nautiques, soit une dizaine de kilomètres.

Selon le ministère, ‘’les équipes de recherche ont pu accéder à nouveau au site de l’épave, situé à une profondeur de 38 mètres, samedi soir. La scène a été documentée en photos et en clips vidéo pour aider l’enquête en cours’’. Le ministère de la Pêche a annoncé dimanche qu’un hélicoptère de la Garde civile espagnole s’est joint aux recherches des marins disparus au large de Nouadhibou mené par le navire des garde-côtes « Arguin ».

Les détails de l’accident remontent à une collision survenue entre le navire de pêche mauritanien « Tafrah 2 » et le bateau « Fu Yuan 6076 », aux coordonnées : 20°42.778 N / 017°15.580 W, à 12 miles marins du Cap Blanc (à environ 23 kilomètres des côtes de Nouadhibou), qui a entraîné le naufrage du bateau et la perte de son équipage.

Selon le ministère, ‘’les garde-côtes ont été informés de l’incident à 23 heures et une unité de recherche et de sauvetage est arrivée sur les lieux à bord d’un hors-bord à 4 heures du matin et a commencé à coordonner avec le navire Tafra 2 et plusieurs autres navires dans la zone’’.

‘’Les plongeurs ont commencé leur opération, le 11 avril, malgré des conditions de mer difficiles, et ont pu localiser l’épave à l’aide d’un sonar, malgré les défis liés à la mauvaise visibilité et à la pression des profondeurs marines’’, a fait savoir le ministère de la pêche.