L’immunité parlementaire : Un bouclier pour la haine ?

Ces derniers temps, nous avons été témoins d’un phénomène inquiétant: certains députés, censés être les garants de l’ordre républicain et de la démocratie, se permettent des déclarations à caractère racial et ethnique en toute impunité.

Cachés derrière leur immunité parlementaire, ils violent les principes fondamentaux de la loi et mettent en péril l’unité nationale.

Un passe-droit pour l’impunité ?

L’immunité parlementaire est un principe fondamental censé protéger les élus contre des poursuites abusives et leur permettre d’exercer librement leur mandat. Cependant, elle ne doit en aucun cas devenir un outil de protection pour ceux qui propagent des discours de haine et d’exclusion.

Or, nous constatons que certains députés se servent de ce privilège pour tenir des propos racistes, ethniques et discriminatoires, pensant ainsi échapper à la justice.

Cette dérive est dangereuse, car elle ouvre la porte à une banalisation du discours haineux, qui fragilise la cohésion sociale et alimente les tensions entre les citoyens.

Attaques contre les forces de l’ordre : Une dérive inacceptable

Outre leurs déclarations incendiaires, certains députés se permettent également de s’en prendre aux forces de l’ordre, les calomniant et les méprisant, sans considération pour leurs tenues nationales qui symbolisent l’autorité et la sécurité publique.

Ces comportements irresponsables encouragent le désordre et sapent la légitimité des institutions républicaines.

Il est inadmissible que ceux qui sont censés représenter le peuple adoptent une posture de confrontation avec les forces de l’ordre, au lieu de montrer l’exemple et de défendre l’intérêt général.

La fin de l’impunité : Une nécessité urgente

Face à ces abus, nous demandons que l’immunité parlementaire de ces députés soit levée afin qu’ils répondent devant la justice de leurs propos qui incitent à la haine et menacent la paix sociale.

La loi doit être la même pour tous, et aucun privilège ne doit permettre de la violer impunément.

Il est temps que les institutions prennent leurs responsabilités pour mettre un terme à ces dérives et rappeler à chaque représentant du peuple que sa fonction est un devoir, non un passe-droit pour propager des discours discriminatoires et irresponsables. La démocratie repose sur des valeurs d’égalité, de respect et de justice.

Ceux qui bafouent ces principes doivent être sanctionnés.

L’immunité parlementaire ne doit plus être un bouclier pour l’inacceptable.

Abidine Sidaty