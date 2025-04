Mattel innove et lance Wifidari : sa nouvelle Box Wifi offrant un accès illimité à l’Internet Haut Débit

Mattel, opérateur leader des télécommunications en Mauritanie, franchit une nouvelle étape dans le développement de ses services Internet avec le lancement de Wifidari, sa nouvelle Box Internet Fixe Haut Débit, qui permet aux clients de profiter d’un accès Internet Wifi illimité à des prix très accessibles, tout en offrant un choix de débits adaptés à tous les usages : navigation web, Réseaux sociaux, Streaming en haute définition, jeux en ligne, télétravail, …

Wifidari constitue une alternative performante aux offres traditionnelles du marché, notamment les solutions câblées. Cette nouvelle Box est simple, rapide à installer et sans engagement. Plus besoin d’attendre des jours ou des semaines pour un raccordement au service d’Internet Fixe : achetez, branchez et connectez-vous immédiatement en Wifi illimité !

Et ce n’est pas tout ! la Box Wifidari est équipée d’une batterie intégrée, permettant au client de rester connecté, même en cas de coupure d’électricité.

Dès son lancement, l’offre sera disponible dans plusieurs quartiers de Nouakchott, avec une généralisation progressive à l’ensemble du territoire.

A travers ce lancement, Mattel diversifie ses offres Internet et confirme son ambition d’offrir à tous ses clients des services toujours plus performants, contribuant ainsi à la Stratégie nationale visant au renforcement de la pénétration de l’Internet Haut Débit en Mauritanie.

Rejoignez dès maintenant l’expérience Wifidari. Pour plus d’informations, visitez www.mattel.mr, contactez-nous sur WhatsApp au 36 000 132 ou rendez-vous dans l’agence Mattel la plus proche.